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В Киеве впервые покажут жуткую выставку реальных человеческих тел

Посетителям выставки покажут настоящие тела умерших людей

среда, 28 августа 2019, 10:04

Один из павильонов киевского ВДНХ в ближайший месяц примет весьма необычную и даже жутковатую выставку человеческих тел BODY WORLDS. Ее посетителям покажут не манекены, не воск и не фотографии, настоящие тела умерших людей.

Узнать о секретах человеческого тела и погрузиться в анатомическое путешествие можно будет в рамках шокирующей экспозиции BODY WORLDS - "Вселенная тела".

Передвижную выставку, которую уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах, можно будет увидеть с 31 августа по 31 октября в Киеве на ВДНХ. На примерах "живых" экспонатов зрители смогут проследить все изменения, происходящие с телом человека на протяжении жизни, разложить для себя по полочкам процессы физической жизнедеятельности, узнать о возможностях сохранения здорового организма на протяжении всей жизни.

Для того, чтобы процесс был наиболее наглядным, тела дополнят мультимедийными установками, которые в деталях раскроют их тайны. Анатомическая выставка доктора Гюнтера фон Хагенса, которая состоит из реальных человеческих тел и органов, навсегда изменит представление о своем теле — о его сложности и хрупкости.

BODY WORLDS представляет настоящие человеческие тела, сохраненные после смерти их обладателей методом пластинации. Это такой метод бальзамирования, при котором жир и воду в телах заменяют синтетическими материалами и смолами, чтобы предотвратить их распад. Первая выставка состоялась в Токио в 1995 году и несмотря на неоднозначную реакцию, стала настоящим феноменом.

Выставки BODY WORLDS основаны на программе пожертвований тел, в рамках которой доноры специально просят, чтобы их тела использовались на публичной выставке после их смерти. В настоящее время в программе пожертвований тел зарегистрировано более 18 000 доноров, большинство из которых - немецкие.

  • Где: Киев, ВДНХ
  • Когда: 31 августа - 31 октября
  • Билеты: здесь

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