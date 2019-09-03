В украинский кинопрокат выходит фильм о жизни поэта Василия Стуса "Запрещенный"

5 сентября во всех кинотеатрах страны стартует показ фильма "Запрещенный". Это метафорическая история, рассказывающая о последних днях жизни гениального украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го года.

Картина рассказывает об этапе становления Стуса как поэта и борца за украинскую культуру, а также о тщетных попытках тоталитарной советской власти соблазнить поэта продать душу за "свободу".

1965. Молодой поэт Василий Стус не может смириться с бесправным положением украинцев в Советском Союзе и бросает вызов тоталитарной системе. Он говорит о том, о чем молчат миллионы. Несмотря на постоянное давление и угрозы, Стус не прекращает борьбу даже в ссылке. Реальная история непокорного поэта, история любви и предательства, человеческого достоинства и подлости.

"Фигура Василия Стуса является достаточно известной для всех, но эта история открывает резонансные малоизвестные факты. Далеко не все знают, что заключенный Василий Стус был выдвинут на получение Нобелевской премии. Только смерть отделила Стуса от этой награды, ведь ее не вручают посмертно. Для Стуса она стала неизбежным следствием его принципиальной позиции, а для советской власти была удобным выходом из напряженной ситуации", - рассказал режиссер Роман Бровко.

Фильм также опишет знакомство Стуса с женой, значение художницы Аллы Горской в судьбе поэта и другие важные события в жизни выдающегося украинца.

В картине сыграли: Дмитрий Ярошенко ("Брама", "Юля"), Диана Розовлян (сериал "Пес"), Евгения Гладий ("Эвиленко, "8 лучших свиданий", сериал "Женский доктор") и другие.

Первоначальное название фильма "Стус – Птах Душі". Именно так называлась последний, изъятый в концлагере сборник стихов Василия Стуса. С этим рабочим названием картина стала одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

На роль Василия Стуса претендовало около 50 кандидатов, из которых на кастинг в студию пришли 27-28 человек.

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