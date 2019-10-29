Киевская Русь примет международные соревнования по конным боевым искусствам

2 и 3 ноября Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает всех на грандиозное событие осени – Международный фестиваль конных боевых искусств «Скифы». В Древний Киев съедутся лучшие конные лучники из Европы и Азии, чтобы посоревноваться в увлекательном искусстве стрельбы из лука верхом на лошади. Также гостей ждут прогулки на лошадях, вкусные блюда из костра, игры и забавы, канатный спуск, музеи и возможность ночевки.

«Парк Киевская Русь» - это один из крупнейших историко-культурных комплексов Европы, который не имеет аналогов во всем мире. Здесь на основе научных знаний НАН Украины воспроизводится Киев V-ХIII веков в его натуральном размере, в масштабе 1: 1.

Гостей Фестиваля «Скифы» ждет насыщенная программа: это и конно-трюковые выступления, и соревнования и показательные выступления по владению древними боевыми искусствами, и интерактивы с посетителями и еще много интересного.

Ключевым событием фестиваля станет международный турнир конных лучников. В соревнованиях примут участие лучшие конные лучники из разных уголков мира, в том числе из Турции, Польщи, Австрии, Финляндии, Канады, Кувейта, Казахстана и Украины.

Опытные спортсмены-виртуозы из разных стран будут соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошади на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, и в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников будут проходить в двух стилях: казахском и древнекиевском. В первом стиле спортсмены стреляют по мишеням круглой формы (золотая, серебряная и бронзовая) по прямому треку. В древнекиевском стиле всадники стреляют по кругу по четырем мишеням и по прямой – в одну мишень за заезд. В субботу, 2 ноября, будет проводиться еще и дополнительный интересный формат, который проходит только в Украине, - «Ночной конный лучник».

Также гости Княжества увидят показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению различными видами средневекового оружия: мечами, копьями, сулицами. Кроме того всадники и их верные четвероногие друзья продемонстрируют элементы боевой джигитовки: различные трюки, которые сейчас используются в показательных выступлениях, а в прошлом помогали в битве и спасали жизни в бою.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород, собранными со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре. Лошадей можно будет погладить, сфотографироваться с ними, покататься верхом или в экипаже.

Гости Княжества будут не просто зрителями на фестивале, а смогут стать активными участниками действа, приняв участие в веселых и интересных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Кульминацией фестивальной программы станет стрельба горящими ядрами из огромного метательного орудия требушета.

Гости Древнего Киева почувствуют себя полноправными жителями средневекового города. Посетители смогут прогуляться по старинным улочкам, осмотреть шедевры деревянного зодчества, посетить музеи и экспозиции. Посетители смогут пострелять из лука и пометать ножи в средневековом тире, пролететь на канатном спуске над Лесным озером, посетить мастер-классы по гончарству, примерить костюмы времен Киевской Руси. Детки смогут развлечься в ярком веревочном кубе-лабиринте «Мышеловка» и попрыгать на батуте.

Отведать средневековых напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в аутентичной Княжеской корчме и в беседках.

А для тех, кто решит продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30 и продлится в субботу 2 ноября до 21:00, в воскресенье 3 ноября - до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого - 250 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 80 грн., Дошкольникам - бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен недалеко от Киева современного - всего в 45 минутах езды - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от ст. м. «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») в соответствии с расписанием на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com