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Jazz Weekend в Киеве: кто выступит на фестивале

Jazz Weekend - новый формат с 15-летней историей

вторник, 5 ноября 2019, 15:32
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21-23 и 29 ноября в Киеве пройдет фестиваль Jazz Weekend. В культурном центре Freedom Hall выступят мировые джазовые звезды – американцы The Baylor Project, проект Incognito, исландцы Mezzoforte, продюсер Боб Джеймс и другие.

The Baylor Project

Откроют фестиваль The Baylor Project - амбициозный проект из Нью-Йорка, созданный экс-барабанщиком культового бэнда в жанре фьюжн Yellowjackets Маркусом Бэйлором и вокалисткой американского хип-хоп и R&B проекта Джин.

Секрет невероятного успеха – в природной химии между исполнителями. Гости фестиваля увидят трепетное выражение неподдельной страсти и романтики, ведь Джин и Маркус – любящие друг друга супруги. Их музыка создается на грани дозволенного, их страстная пара звучит феноменально. Именно благодаря неподдельной романтике и чистоте голоса вокалистки дебютный альбом The Journey получил сразу две номинации Grammy Awards – Best Jazz Vocal Album и Best Traditional R&B Performance.

Incognito

Продолжат второй фестивальный день - проект Incognito, которых по праву относят к великой истории британской музыки за последние четыре десятилетия. Секрет успеха группы Incognito заключается в исключительной преданности jazz funk и успешным экспериментам в Adult Contemporary R&B и Clubjazz. Любимцы 90-х, которые покорили многих диджеев, танцполы и чарты своим новыми музыкальными методами и свежим звучанием и в 2019 звучат также грувово и танцевально, а их музыка полна искренности.

Mezzoforte

Дальше по расписанию - известная группа из Исландии, которую с трепетом ждут знающие, и которая влюбляет в себя с первых нот. Mezzoforte – это в первую очередь качественное звучание, идеальная синхронность, опытность, мягкость и преимущественно позитивный саунд. Здесь не будет резкого звучания саксофона, игры в разнобой, или трагедий о неразделенной любви. Напротив, вы услышите приятную духовую секцию с написанными и выученными сложными партиями.

Bob James&Андрей Чмут

Зрителей Jazz Weekend в завершении фестиваля ждет уникальный эксперимент обладателя премии Grammy Bob James, джазового пианиста и клавишника, аранжировщика и продюсера, основателя культовой группы Fourplay и восходящей звезды мирового уровня, украинского талантливого саксофониста Андрея Чмута. Андрей Чмут – молодой и перспективный украинский саксофонист, который сейчас работает с известным американским лейблом SkyTown Records и уверенно покоряет западный мир. Этот дуэт - сочетание молодости и опыта, приятного, легкого звучания, за которым стоит титаническая работа музыкантов.

Jazz Weekend - новый формат с 15-летней историей. Лидером Jazz Weekend является Александр Серый – президент одного из наиболее популярных и успешных джазовых фестивалей в Украине.

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