В Киеве выступит Донни МакКаслин: саксофонист, который сотрудничал с Дэвидом Боуи

Американский джазовый саксофонист Донни МакКаслин выступит в Киеве. Концерт состоится 12 ноября в Caribbean Club Concert Hall.

За несколько дней до смерти в январе 2016 Дэвид Боуи выпустил свой последний альбом, Blackstar. Для легендарного артиста эта пластинка стала торжественным финалом, но для маэстро джаза Донни МакКаслина, чей саксофон определил визионерское стилистическое звучание Blackstar, это было только начало.

Через два года после выхода Blackstar МакКаслин вернулся с новым альбомом Blow., с совершенно новым, четким видением, что вполне отражает влияние Боуи на развитие МакКаслина как художника. «До работы с ним это было бы невозможно», - рассказывает номинант Грэмми МакКаслин о Blow., самую смелую свою работу за два десятилетия. Именно ее он представит в Киеве.

Несмотря на свою длительную успешную карьеру, МакКаслин рос, играя в джазовых ансамблях своего отца в Санта-Круз, Калифорния, и начал записывать собственный материал в конце 90-х. Работа с Боуи, несомненно, повлияла на его видение своего ремесла. «Он говорил: иди за тем, что ты слышишь, и не расстраивайся тем, как это назовут или как ярлык повесят», - вспоминает МакКаслин слова иконического артиста. «Играем музыку и наслаждаемся ней». Эти слова МакКаслин принял очень близко к сердцу и воплотил эту философию на пластинке Blow.

МакКаслин подчеркивает «широкую палитру настроений» Blow., и некоторые из них - например, энергичный 10-минутный инструментальный трек Break the Bond или хаотичный Exactlyfourminutesofimprovisedmusic с соответствующим названием - будут знакомы его поклонникам. Другие же композиции - прог-роковая Tempest, медленная Eye of the Beholder, или вдохновлена Beastie Boys i A Tribe Calles Quest композиция The Opener удивят слушателей.

Донни МакКаслин и его группа - непременно очаруют вас и покажут джаз, которым вы еще его не слышали.

Билеты на концерт на сайте: http://bit.ly/2Cd7glz.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/2128940960733796.