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В парке "Киевская Русь" покажут лошадей редких древних пород

9 и 10 ноября Древний Киев приглашает совершить увлекательное путешествие в глубь веков в эпоху Киевской Руси

среда, 6 ноября 2019, 09:47
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9 и 10 ноября Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает совершить увлекательное путешествие в глубь веков в эпоху Киевской Руси и познакомиться с лошадьми редких древних пород. В эти дни пройдет интересная шоу-программа с конно-трюковыми выступлениями, живым вокалом, веселыми играми, конкурсами и мастер-классами. А еще вкусные горячие блюда из костра, музеи, экспозиции и традиционные славянские развлечения ждут в настоящем, живом средневековом городе.

Только здесь гости могут прогуляться по улицам столицы Киевской Руси – Древнего Киева Х века, затаив дыхание от величественной архитектуры, увидеть средневековых жителей в аутентичных нарядах и прогуляться верхом на лошадях из Княжеской конюшни. В течение двух дней посетители не просто увидят, каким был наш город в древности, но и станут частью его истории, почувствуют его дух. Здесь, в Княжестве Киевская Русь, можно буквально прикоснуться к истории – услышать скрип тележных колес, примерить шлем и кольчугу, сесть в седло боевого коня, уловить запахи гончарной глины и деревянных построек. Здесь каждого ждут его собственные исторические открытия.

В Древнем Киеве каждый гость почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно отведать вкусных средневековых блюд и напитков от княжеских поваров, осмотреть шедевры средневековой архитектуры, посетить усадьбы киевлян Х-ХII веков, подняться на оборонительное сооружение «Заборола», зайти в воссозданную уникальную действующую Васильевскую церковь Х-го века и поставить свечку за здоровье близких.

9 и 10 ноября развлекательная программа будет посвящена лошадям редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых из этих пород в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Жители Древнего Киева поведают гостям о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы. К лошадкам можно будет подойти, погладить их, сфотографироваться и прогуляться верхом или в экипаже.

9 и 10 ноября эти уникальные лошади будут главными «звездами программы», конечно, в тандеме с опытными всадниками, актерами-каскадерами конно-трюкового театра Древнего Киева. В эти дни они покажут свои умения и поразят зрителей безупречной джигитовкой и показательными выступлениями по древним боевым искусствам.

Кроме этого жители Древнего Киева подготовили для гостей еще множество развлечений. Это и театрализованные постановки на древнеславянскую тематику, интересные и познавательные как для детей, так и для взрослых, и веселые игры и конкурсы, и зажигательные славянские хороводы, и мастер-классы, и танцевальные флеш-мобы.

Посетители Княжества смогут не только наблюдать за действом, но и сами принять участие в веселых забавах.

Для посетителей открыты музеи исторического костюма и деревянного зодчества, а также экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток.

Гости Древнего Киева смогут приобщиться к интересным развлечениям и ремеслам: покататься на лошадях верхом и в экипаже, пострелять из лука и пометать ножи в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию. Любители экстремальных развлечений смогут пролететь над лесом по канатному спуску «Полетайло» и скоростной горке «Змей Горыныч». А детей от 2 до 12 лет ждет яркий и безопасный веревочный куб-лабиринт «Мышеловка».

Согреться и отведать вкусных напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как с современным, так и по старинным рецептам, можно в теплой Княжеской корчме и в беседках.

А тот, кто захочет продолжить свое путешествие в средневековье еще на день, сможет остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого - 190 грн., Для пенсионеров и студентов - 150 грн., Для детей школьного возраста - 80 грн., Для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копателей.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», согласно расписанию на сайте.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

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