В парке "Киевская Русь" оживут средневековые традиции встречи зимы

23 и 24 ноября Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает совершить увлекательное путешествие во времени на тысячу лет назад и приобщиться к древним традициям предков. Гостей ждут славянские забавы, конные шоу, катание на лошадях, вкусные блюда с костра и горячие напитки, веселые игры и конкурсы, зажигательные хороводы. И все это в атмосфере живого Средневековья!

Войдя в ворота Древнего Киева, посетители окажутся в настоящем средневековом городе. Гости смогут пройтись по средневековым улочкам, затаив дыхание от шедевров деревянного зодчества Киевской Руси, прочесть указательные знаки на древнеславянском языке, познакомиться с древними горожанами: князем и княгиней, боярами, богатырями и ремесленниками, узнать больше о жизни наших предков и от души повеселиться.

Ведь это не пыльный музей, а живой средневековый город, где каждый найдет занятие по душе.

Здесь можно воочию увидеть, как выглядела столица Украины во времена рассвета Киевской Руси. В Княжестве воссозданы такие шедевры средневековой архитектуры V-ХIII веков, как: монументальный деревянный оборонный комплекс «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), первый христианский храм, возведенный в Киеве после крещения Руси – деревянная Васильевская церковь Х века. А кроме этого: сторожевые башни, усадьбы киевлян, княжеские терема и трибуны. Есть даже Княжеская конюшня и средневековая пыточная. Также посетителей будут ждать музеи и экспозиции на территории.

23 и 24 ноября в Княжестве пройдет шоу-программа «Зима стучится в ворота». В эти дни жители Древнего Киева приглашают устроить веселые проводы для щедрой осени, уважить зиму и хорошенько повеселиться до наступления холодов.

Дорогих гостей ждут веселые славянские забавы, конно-трюковые выступления, театрализованные постановки на древнеславянскую тематику, игры, конкурсы, зажигательные хороводы, катание на лошадях. Посетители Княжества смогут не только наблюдать за представлением на большом ристалище, но и самим принять участие в действе.

Древний Киев богат на чудеса! Одно из них – это живая коллекция лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Гости смогут узнать о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности обладали представителями той или иной породы. К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться с ними, покататься верхом или в экипаже.

Согреться и восстановить силы гости смогут в теплой Княжеской корчме, отведав вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на открытом огне.

В средневековом тире гости научатся метко стрелять из лука, Княжеской костюмерной – примерят костюмы и доспехи времен Киевской Руси, на монетном дворе – отчеканят монету «на счастье», а затем заглянут в сувенирную лавку и выберут оригинальный сувенир ручной работы.

Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. Детей порадует яркий безопасный веревочный куб-лабиринт «Мышеловка».

А тот, кто захочет продлить свое путешествие в средневековье еще на день, сможет остановиться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится до 18:00.

Цена билета: полный билет для взрослого - 190 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 80 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов Обуховского района Киевской области.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», согласно расписанию на сайте.

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com