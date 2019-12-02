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На выходных в столице пройдет Рождественский Кураж Базар

7-8 декабря на ВДНХ гостей ждет звездный Санта Клаус

понедельник, 2 декабря 2019, 14:05
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Welcome to the Grand Kurazh Hotel!

В нашем пятизвездочном отеле вы можете купить подарки для родных, загадать желание на коленках в Санта-Клауса или у звездного Bad Santa, посетить 40 ресторанов на фуд-корте, выпить какао и глинтвейн, отправить письма через почту Кураж Базара родным, посетить мастер-класс по росписи пряников и под вечер насладиться музыкой от оркестра.

Вы, главное, забронируйте 7 и 8 декабря для нас. Ведь каждый из наших 365 дней уже давно забронированный для вас.

Благотворительная цель:

На этот раз мы и наши гости собирают 330 000 гривен для фонда Таблеточки:

- 270 000 грн на годовое содержание регулярного коммуникативного клуба для подростков. Это поможет снизить уровень стресса у подростков и их семей после лечения (трансплантации), смягчить социальную адаптацию, восстановить социальные связи детей, дать инструменты для самореализации в обществе, улучшить коммуникативные навыки и сформировать прочную позицию ответственности за собственную жизнь.

- 60 000 грн для кинозалов в 2 онкоотделениях Охматдета — в стационаре и отделении трансплантации костного мозга.

Барахолка:

Барахолка Кураж Базара разделена на две части — «Новое» и «Старое». Каждый раз вас ждут более 350 продавцов и на этот раз вся барахолка посвящена новогодним подаркам!

В части «Новое» вы найдете актуальные коллекции украинских дизайнеров и брендов, хиты прошлых коллекций и бестселлеры всех времен. Также здесь можно найти вещи последних размеров или экземпляров.

В части «Старое» следует искать винтаж. Продавцы находят старые украшения, сумки, одежда и обувь. На барахолке есть отдельные точки с брошами и значками, плакатами и постерами.

Также мы против меха и пластика на барахолке. Поэтому для комфортного шопинга советуем заранее позаботиться об авоське или шоппере. Их вы можете найти на стендах или на корнере Мерч-шопа Кураж Базара.

Всего на барахолке продают взрослую и детскую одежду, обувь, аксессуары (очки, сумки, часы), товары для дома (посуда, картины, свечи), экотовары, книги, пластинки, комиксы.

Ненужные вещи можно сдать на благотворительность, положив их в бокс «Ласка» на втором этаже барахолки.

Среди звездных продавцов:

  • Валерия Квасневская продаст книги собственного авторства и с собственной книжной полки
  • Блогеры Оксана Авраам и Ингрет Костенко продадут свои личные вещи
  • Музыкант Nathan DaIsy (dOP) специально приехал из Барселоны с вещами для Кураж Базара и будет продавать их вместе с Алиной Паш и основателем бренда Metrique Алексеем Луни

    • Кинотеатр:

    Все выходные в кинолектории Кураж Базара будут показывать любимые новогодние фильмы. Посещение кинотеатра бесплатное.

    Расписание кинопоказов:

    Субботу, 7 Декабря:

    13:00 «Один дома».

    15:00 «Один дома 2».

    17:00 «Отпуск по обмену».

    19:00 «Реальная любовь».

    Воскресенью, 8 Декабря:

    13:00 «Кудряшка Сью».

    15: 00-19: 00 чтение сказок.

    19:00 «Как Гринч украл Рождество».

    Мастер-классы:

    Среди развлечений на Кураж Базаре, будут бесплатные мастер-классы для взрослых. Можно будет научиться каллиграфии и самостоятельно подписать открытку, создать рождественский веночек для дома, разрисовать елочное украшение, а также посетить мастер-класс по росписи пряников.

    Расписание:

    Субботу, 7 Декабря:

    12:00-20:00 — научиться каллиграфии

    13:00-16:00 — расписать пряники от Johnny B Bakery

    14:00-16:00 — создать рождественский веночек

    14:00-16:00 — разрисовать свою елочное украшение

    16:00-18:00 — роспись рождественских открыток

    Воскресенью, 8 Декабря:

    12:00-20:00 — научиться каллиграфии

    14:00-16:00 — расписать пряники от Johnny B Bakery

    14:00-16:00 — роспись рождественских открыток

    16:00-18:00 — создать рождественский веночек

    16:00-18:00 — разрисовать свою елочное украшение

    Bad Santa:

    Бэд Санта — это весёлая благотворительная активность. Приглашённые звезды переодеваются в Бэд Санту, к ним выстраивается очередь желающих сделать фото, посидеть на коленках, загадать желание или просто познакомиться лично. Люди кладут деньги в благотворительный бокс и получают прямой контакт с плохим Сантой. В прошлом году эту роль на себя примерили Гарик Корогодский, Дантес, Денис Руди и другие. В этому году у нас будут: Павло Зибров, Алена Гудкова вместе с единственной снегурочкой Монро, Гарик Корогодский, группа Агонь, Дмитрий Дир, Андрей и Тимур Трушковские, Анатолий Анатолич. Все деньги направляются на благотворительную цель.

    Среди новогодних развлечений:

    • Новогодние подарки
    • Бесплатная упаковка подарков от Coca-Cola
    • Рождественская почта с каллиграфом
    • Бьюти-корнер G.Bar
    • Оркестр «Capital City Cats» с репертуаром лучших джазовых клубов Нью-Йорка в 19:00 в субботу и воскресенье
    • Резиденция Санта-Клауса
    • Селебритис в образе Bad Santa
    • Черно-белые портреты от OneRayPortrait
    • Фотография на память с маламутами
    • Чистка обуви от SneakerMate
    • Фотозоне с подарками от Oriflame
    • На зоне FujiFilm можно сделать мгновенный снимок на память и приобрести фотоаппараты Instax
    • Зона обучения и игры в шахматы Freedome Finance
    • Тест-драйв от BMW
    • Любимые бары Grants, Hendrick's, Drambuie и магазин алкоголя Bad Boy
    • Рождественский вагончик от Stella Artois с фотобудкой

    Фуд-корт:

    На территории Кураж Базара размещено фуд-корт, где во время мероприятия вы можете найти что-то вкусненькое. Каждый раз для участия мы отбираем лучших представителей киевской гастрокультуры. 40 заведений столицы познакомят вас с различными вкусами от мексиканской и итальянской к вьетнамской и французской кухонь.

    Среди любимых точек, как всегда, будут присутствовать Mimosa Brooklyn Pizza, Вьетнамский Привет, Orang + Utan, Soul Kitchen и плов от нашего любимого Алико.

    Кураж Базар помогает, поэтому в меню многих заведений вы найдете благотворительные блюда. Всю прибыль от их продажи мы отправляем в Фонд «Жизнелюб», который помогает людям пенсионного возраста. За этот год мы уже собрали 182 000 гривен, а это 7280 обедов престарелых.

    В одном из пунктов философии Кураж Базара говорится об экологичности. Поэтому мы отказались от пластика во всех его проявлениях. На фуд-корте вы не найдете пластиковых трубочек и пакетов. При заказе напитков в собственную чашку можно получить скидку.

    Детская:

    Для детишек организаторы подготовили теплую детскую комнату, новогодние активности и игрушки.

    Режим работы детской зоны:

    Суббота с 12:00 до 21:00.

    Воскресенье с 12:00 до 21:00.

    Суббота, 7 Декабря:

    13:00-15:00 — разрисуй пряник,

    15:00-17:00 — разрисуй деревянную фигурку,

    17:00-18:00 — нарисуй рождественскую картинку,

    12:00-21:00 — огромная раскраска,

    12:00-21:00 — измерь свой рост.

    Воскресенье, 8 Декабря:

    13:00-15:00 — разрисуй пряник,

    14:00-16:00 — вырежьте снежинку,

    15:00-17:00 — разрисуй деревянную фигурку,

    15:00-19:00 — чтение сказок в лектории,

    12:00-21:00 — огромная раскраска,

    12:00-21:00 — измерь свой рост.

    С 12:00 до 21:00 на территории Кураж Базара родителям помогают крутые няни ParaSolka. А для самых маленьких гостей с родителями открыто комнату для ухода за малышами.

    Билеты и локация:

    Вход — 150 гривен.

    Билеты можно купить на кассе у входа на Кураж Базар или заказать заранее на сайте Concert.ua:

    Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам бесплатно.

    Время работы:

    Суббота с 12:00 до 22:00

    Воскресенье с 12:00 до 22:00

    Барахолка работает с 12:00 до 21:00

    Традиционно, 19 павильон ВДНГ

    Проспект Глушкова, 1.

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