На выходных в столице пройдет Рождественский Кураж Базар

Welcome to the Grand Kurazh Hotel!
В нашем пятизвездочном отеле вы можете купить подарки для родных, загадать желание на коленках в Санта-Клауса или у звездного Bad Santa, посетить 40 ресторанов на фуд-корте, выпить какао и глинтвейн, отправить письма через почту Кураж Базара родным, посетить мастер-класс по росписи пряников и под вечер насладиться музыкой от оркестра.
Вы, главное, забронируйте 7 и 8 декабря для нас. Ведь каждый из наших 365 дней уже давно забронированный для вас.
Благотворительная цель:
На этот раз мы и наши гости собирают 330 000 гривен для фонда Таблеточки:
- 270 000 грн на годовое содержание регулярного коммуникативного клуба для подростков. Это поможет снизить уровень стресса у подростков и их семей после лечения (трансплантации), смягчить социальную адаптацию, восстановить социальные связи детей, дать инструменты для самореализации в обществе, улучшить коммуникативные навыки и сформировать прочную позицию ответственности за собственную жизнь.
- 60 000 грн для кинозалов в 2 онкоотделениях Охматдета — в стационаре и отделении трансплантации костного мозга.
Барахолка:
Барахолка Кураж Базара разделена на две части — «Новое» и «Старое». Каждый раз вас ждут более 350 продавцов и на этот раз вся барахолка посвящена новогодним подаркам!
В части «Новое» вы найдете актуальные коллекции украинских дизайнеров и брендов, хиты прошлых коллекций и бестселлеры всех времен. Также здесь можно найти вещи последних размеров или экземпляров.
В части «Старое» следует искать винтаж. Продавцы находят старые украшения, сумки, одежда и обувь. На барахолке есть отдельные точки с брошами и значками, плакатами и постерами.
Также мы против меха и пластика на барахолке. Поэтому для комфортного шопинга советуем заранее позаботиться об авоське или шоппере. Их вы можете найти на стендах или на корнере Мерч-шопа Кураж Базара.
Всего на барахолке продают взрослую и детскую одежду, обувь, аксессуары (очки, сумки, часы), товары для дома (посуда, картины, свечи), экотовары, книги, пластинки, комиксы.
Ненужные вещи можно сдать на благотворительность, положив их в бокс «Ласка» на втором этаже барахолки.
Среди звездных продавцов:
Кинотеатр:
Все выходные в кинолектории Кураж Базара будут показывать любимые новогодние фильмы. Посещение кинотеатра бесплатное.
Расписание кинопоказов:
Субботу, 7 Декабря:
13:00 «Один дома».
15:00 «Один дома 2».
17:00 «Отпуск по обмену».
19:00 «Реальная любовь».
Воскресенью, 8 Декабря:
13:00 «Кудряшка Сью».
15: 00-19: 00 чтение сказок.
19:00 «Как Гринч украл Рождество».
Мастер-классы:
Среди развлечений на Кураж Базаре, будут бесплатные мастер-классы для взрослых. Можно будет научиться каллиграфии и самостоятельно подписать открытку, создать рождественский веночек для дома, разрисовать елочное украшение, а также посетить мастер-класс по росписи пряников.
Расписание:
Субботу, 7 Декабря:
12:00-20:00 — научиться каллиграфии
13:00-16:00 — расписать пряники от Johnny B Bakery
14:00-16:00 — создать рождественский веночек
14:00-16:00 — разрисовать свою елочное украшение
16:00-18:00 — роспись рождественских открыток
Воскресенью, 8 Декабря:
12:00-20:00 — научиться каллиграфии
14:00-16:00 — расписать пряники от Johnny B Bakery
14:00-16:00 — роспись рождественских открыток
16:00-18:00 — создать рождественский веночек
16:00-18:00 — разрисовать свою елочное украшение
Bad Santa:
Бэд Санта — это весёлая благотворительная активность. Приглашённые звезды переодеваются в Бэд Санту, к ним выстраивается очередь желающих сделать фото, посидеть на коленках, загадать желание или просто познакомиться лично. Люди кладут деньги в благотворительный бокс и получают прямой контакт с плохим Сантой. В прошлом году эту роль на себя примерили Гарик Корогодский, Дантес, Денис Руди и другие. В этому году у нас будут: Павло Зибров, Алена Гудкова вместе с единственной снегурочкой Монро, Гарик Корогодский, группа Агонь, Дмитрий Дир, Андрей и Тимур Трушковские, Анатолий Анатолич. Все деньги направляются на благотворительную цель.
Среди новогодних развлечений:
- Новогодние подарки
- Бесплатная упаковка подарков от Coca-Cola
- Рождественская почта с каллиграфом
- Бьюти-корнер G.Bar
- Оркестр «Capital City Cats» с репертуаром лучших джазовых клубов Нью-Йорка в 19:00 в субботу и воскресенье
- Резиденция Санта-Клауса
- Селебритис в образе Bad Santa
- Черно-белые портреты от OneRayPortrait
- Фотография на память с маламутами
- Чистка обуви от SneakerMate
- Фотозоне с подарками от Oriflame
- На зоне FujiFilm можно сделать мгновенный снимок на память и приобрести фотоаппараты Instax
- Зона обучения и игры в шахматы Freedome Finance
- Тест-драйв от BMW
- Любимые бары Grants, Hendrick's, Drambuie и магазин алкоголя Bad Boy
- Рождественский вагончик от Stella Artois с фотобудкой
Фуд-корт:
На территории Кураж Базара размещено фуд-корт, где во время мероприятия вы можете найти что-то вкусненькое. Каждый раз для участия мы отбираем лучших представителей киевской гастрокультуры. 40 заведений столицы познакомят вас с различными вкусами от мексиканской и итальянской к вьетнамской и французской кухонь.
Среди любимых точек, как всегда, будут присутствовать Mimosa Brooklyn Pizza, Вьетнамский Привет, Orang + Utan, Soul Kitchen и плов от нашего любимого Алико.
Кураж Базар помогает, поэтому в меню многих заведений вы найдете благотворительные блюда. Всю прибыль от их продажи мы отправляем в Фонд «Жизнелюб», который помогает людям пенсионного возраста. За этот год мы уже собрали 182 000 гривен, а это 7280 обедов престарелых.
В одном из пунктов философии Кураж Базара говорится об экологичности. Поэтому мы отказались от пластика во всех его проявлениях. На фуд-корте вы не найдете пластиковых трубочек и пакетов. При заказе напитков в собственную чашку можно получить скидку.
Детская:
Для детишек организаторы подготовили теплую детскую комнату, новогодние активности и игрушки.
Режим работы детской зоны:
Суббота с 12:00 до 21:00.
Воскресенье с 12:00 до 21:00.
Суббота, 7 Декабря:
13:00-15:00 — разрисуй пряник,
15:00-17:00 — разрисуй деревянную фигурку,
17:00-18:00 — нарисуй рождественскую картинку,
12:00-21:00 — огромная раскраска,
12:00-21:00 — измерь свой рост.
Воскресенье, 8 Декабря:
13:00-15:00 — разрисуй пряник,
14:00-16:00 — вырежьте снежинку,
15:00-17:00 — разрисуй деревянную фигурку,
15:00-19:00 — чтение сказок в лектории,
12:00-21:00 — огромная раскраска,
12:00-21:00 — измерь свой рост.
С 12:00 до 21:00 на территории Кураж Базара родителям помогают крутые няни ParaSolka. А для самых маленьких гостей с родителями открыто комнату для ухода за малышами.
Билеты и локация:
Вход — 150 гривен.
Билеты можно купить на кассе у входа на Кураж Базар или заказать заранее на сайте Concert.ua:
Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам бесплатно.
Время работы:
Суббота с 12:00 до 22:00
Воскресенье с 12:00 до 22:00
Барахолка работает с 12:00 до 21:00
Традиционно, 19 павильон ВДНГ
Проспект Глушкова, 1.