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Топ-5 причин увидеть мюзикл "Серенада Солнечной долины"

24 декабря на сцене Октябрьского дворца пройдет уникальный музыкальный спектакль

пятница, 20 декабря 2019, 13:06
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24 декабря на сцене Октябрьского дворца пройдет уникальный для украинской театральной сцены музыкальный спектакль "Серенада Солнечной долины". Мюзикл стал дебютным для Театра Александра Меламуда и сразу покорил сердца зрителей.

Постановка каждый раз собирает аншлаг, и на это есть как минимум 5 причин:

1. В какой ещё вселенной, кроме как в Театре Александра Меламуда, можно увидеть любимых народных артистов, которые целых 20 номеров поют вживую? - Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Алексей Вертинский, Владимир Горянский, Мирослава Филиппович, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло раскрываются в ярких образах и как артисты, и как вокалисты.

2. Театр начинается с веселых трубадуров, которые встречают ошеломленных зрителей при входе в “Солнечную долину”. Музыканты созывают народ под звуки саксофона и огромного барабана, а поет сам Александр Меламуд. Провожают театралов уже развеселившихся и осыпанных сувенирными долларами с портретом Александра Меламуда. Кстати, эта театральная валюта приносит удачу. Нужно лишь успеть поймать купюру, падающую прямо на зрителя в конце спектакля.

3. Искрометная постановка веселит и опьяняет, словно бокал шампанского. Только для прекрасного настроения не нужен повод. После мюзикла вы будете напевать джазовые партии Гленна Миллера и пританцовывать еще долгое время!

4. Вы влюбитесь в джаз (в спектакле живая музыка – ее исполняет джаз-бэнд имени Джульетты Капулетти под управлением Андрея Соловьева), влюбитесь в мюзикл – и эта любовь навсегда станет для вас источником невероятных впечатлений и воспоминаний.

5. Если вам необходимо прекрасное настроение и нескучный вечер в приятной компании, то вам непременно нужно заглянуть в "Солнечную долину", которая соединяет сердца!

Успейте зарезервировать места в зрительном зале и подарите себе и своим близким поистине новогоднее настроение!

В Октябрьском дворце 24 декабря в 19:00

Билеты можно приобрести в кассах Киева или онлайн здесь:

https://bit.ly/32FXVhN

https://parter.ua/ru/serenada-solnechnoi-dolyny

https://kontramarka.ua/ru/event/serenada-sonacnoi-dolini-58198-92542.html

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