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Лидер группы "Скай" выступит в откровенном шоу

18 января Олег Собчук станет гостем варьете-шоу "Рояль"

четверг, 16 января 2020, 10:50
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Caribbean Club представляет первое в Украине варьете-шоу "Рояль", которое появилось в Киеве прошлой осенью. Еженедельное шоу уже собрало более 10 аншлагов подряд и покорило сердца нескольких тысяч зрителей.

Шоу состоит из музыкальных и откровенных перформансов. Оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы - вот на этом моменте уже можно покупать билеты!

На один вечер организаторы шоу приглашают зрителей на свидание с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал вкусного вина и соблазнительное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого.

Специальной частью программы шоу является выступление звездного гостя. В варьете уже приняли участие: группа Kadnay, Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Злата Огневич, Анна Завальская, Евгений Галич (O.Torvald), Тоня Матвиенко и другие. 18 января гостем шоу станет лидер группы "Скай" Олег Собчук.

"Мне кажется, что я жил где-то в 50-х в Нью-Йорке, потому что есть какие-то вещи, которые со мной перекликаются. Я все время стараюсь в них вникнуть и с ними пересечься. Одной из таких вещей является кабаре. Мне очень понравилось шоу "Рояль"! Очень круто сделано, талантливо, очень красиво и по-настоящему. Невероятно!", - поделился Евгений Галич своими впечатлениями.

Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Известные мелодии, которые попадают к нему, приобретают новое звучание.

Хореографами-постановщиками шоу стали украинские танцовщицы, участницы проектов "Танцую для тебя" и "Танцы со звездами" - Анна Паламарчук, Екатерина Тришина и Светлана Черныш. Режиссеры достигли своей цели и доказали, что за Кабаре не обязательно ехать во Францию - они создали маленький Париж в центре Киева.

Вечер с "Рояль" - это больше чем dinner show или аналог парижских легендарных кабаре, это новая культурная традиция Киева. Ближайшие показы варьете состоятся: 18, 23, 30 января, 8, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 27 марта, 4, 10, 17, 23 и 30 апреля.

Билеты можно приобрести на сайте

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