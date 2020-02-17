Соблазнительное искусство: Даша Астафьева выступит в откровенном варьете "Рояль"

Первое в Украине варьете "Рояль", которое уже собрало более 15 аншлагов, продолжает удивлять гостей сюрпризами. Организаторы шоу приоткрыли занавес и рассказали еще одну долгожданную новость.

20 февраля самая сексуальная украинская певица Даша Астафьева станет звездной гостьей эротического шоу. Для выступления певица готовит специальный номер с режиссерами шоу "Рояль". Постановщики обещают, что гости будут приятно удивлены - они откроют для себя новое амплуа певицы.

"Я большая поклонница винтажной эстетики уже много лет. Мне давно хотелось проявить себя в этом направлении, потому что сам стиль мне очень близок. И, если в фотосессиях я знакома с ним уже достаточно, то в рамках шоу для меня это новый и интересный шаг. В легендарных кабаре Парижа и Нью-Йорка, к сожалению, я еще не успела побывать, поэтому участие в варьете "Рояль" для меня особенно трепетно!", - делится Даша Астафьева.

Напомним, что варьете "Рояль" состоит из откровенных музыкальных перформансов. Оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы ждут гостей шоу.

"Мне кажется, варьете "Рояль" - отличная идея немного взбудоражить культурную жизнь нашего города и, в перспективе, сделать это хорошей традицией!", - добавила Даша Астафьева.

Ближайшие показы варьете, которое уже покорило сердца нескольких тысяч зрителей, состоятся: 20, 27 февраля, 6, 13, 27 марта, 4, 10, 17, 23 и 30 апреля.

Билеты на шоу можно приобрести на сайте