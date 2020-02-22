Украинских знаменитостей наградят премией "Золотая перчатка"

В Киеве во второй раз пройдет ежегодная церемония награждения премией "Золотая перчатка". Популярных украинских артистов, спортсменов, политиков и актеров отметят за самые откровенные и нестандартные ответы в авторском блиц-шоу ведущей, актрисы и певицы Анны Буткевич "Без Гриму".

Победителей определят в десяти номинациях: "Пара года", "Съехал года", "Нежданчик года", "Откровение года", "Смельчак года", "Удивил года", "Скандал года", "Один на 100", "Одна на 100" и "Легенда".

Награждение традиционно состоится в загородном конно-спортивном клубе Equides Club.

Яркой частью мероприятия станет концертная программа при участии Alina Pash, Артема Пивоварова, Полиграф ШарикOFF, KAMALIYA и других артистов. В этот вечер Анна Буткевич представит песню "Без милого (Ой у вишневому саду)".

В рамках церемонии "Золотая перчатка" организаторы проведут благотворительный аукцион. На собранные средства будет приобретено медицинское оборудование для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Среди представленных лотов – ракетка Элины Свитолиной, которой она выиграла итоговый турнир WTA-2018, мяч с автографом Андрея Шевченко, фотосессия от Сони Плакидюк, перчатка Александра Усика с автографом, эксклюзивные лоты от Андрея Данилко и Андре Тана и других селебрити.

Андре Тан

Соня Плакидюк

Шоу "Без Гриму" более, чем за три года существования программы, выходило в эфире топовых телеканалов и радиостанций страны, а все выпуски можно посмотреть на одноименном YouTube-канале. Ведущая Анна Буткевич приглашает на откровенный разговор звезд кино, телевидения и политики, а также легендарных спортсменов, чтобы задать им провокационные вопросы и узнать эксклюзивные подробности из их жизни. За прошедший год гостями блиц-шоу стали всемирно известный английский актер Скотт Эдкинс, канадский актер Ник Бейтман, поэт и музыкант Борис Гребенщиков, известный журналист и писатель Леонид Парфенов, оперный певец Пласидо Доминго, актер и режиссер Джон Малкович, певица Zivert и многие другие.

Александр Шовковский

Стоит отметить, что название премии "Золотая перчатка" выбрано не случайно, а благодаря традиции ведущей для каждой программы подбирать новые перчатки - аксессуар, который демонстрирует сдержанность и уважение с одной стороны, а с другой – готовность вызвать собеседника на словесную дуэль.

Анна Буткевич и Гарик Корогодский

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