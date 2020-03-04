"Друга Ріка" сыграет в Киеве альбом 15-летней давности: 5 песен, которые стоит услышать вживую

7 марта в столичном клубе Atlas легендарная украинская группа "Друга Ріка" проведет уникальный концерт, где сыграет хиты с культового альбома "Рекорды".

Альбом "Рекорды" увидел свет 15 лет назад, в апреле 2005 года. Кстати, пластинка "Рекорды" стала первой официальной работой группы с клавишником Сергеем "Шурой" Герой. Почти мгновенно диск стал "золотым", а сингл "Так мало тут тебе" 32 недели продержался на главных позициях в украинских хит-парадах.

Пластинка была абсолютным лидером по количеству хитовых композиций: "Так мало тут тебе", "Три хвилини", "П'ю з твоїх долонь", "Відчиняй". Именно эти хиты, и многие другие, ценители творчества группы и услышат 7 марта в Киеве. Более того, многие песни из альбома будут сыграны впервые за 15 лет.

По словам лидера группы Валерия Харчишина, хиты "Рекордов" являются долгожителями.

"Они остаются актуальными на протяжении 15 лет, и ни один концерт без них не обходится. Что касается мейнстримовых песен - прежде всего я имею в виду "Так мало тут тебе","П'ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Відчиняй" - они были настолько форматными и радийными, что затмили более концептуальные и непростые. "Сам собі острів", "Шоу", "Падали" и "Секс на драйв", очень редко исполнялись, потому что в то время были сложными, как для исполнения, так и для восприятия. Это песни "второй волны". Они гораздо медленнее поселяются в сердце или голове, потому усваиваются организмом на уровне нового рефлекса", - подчеркнул Валерий Харчишин.

Конечно, почти у каждого ценителя современной украинской музыки, в личном плейлисте есть хиты с "Рекордов", однако услышать культовые песни вживую - особое удовольствие. Поэтому не стоит себе в нем отказывать.

"Учитывая то, что вместе с нами выросли и наши слушатели, то почему бы не вспомнить прошлое, чтобы познакомить его с будущим. Сыграем все! И немного больше", - добавил Валерий Харчишин.

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