"Один в каное" дадут дополнительный концерт в Киеве в честь 10-летия группы

24 апреля в столичном Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец), акустическая группа «Один в каное» устроит дополнительный концерт в честь своего десятилетия.

Группа «Один в каное» была основана в 2010 году во Львове. За десять лет своего существования, музыканты успели побывать с сольными концертами в большинстве крупных украинских городов. Сейчас в состав коллектива входят вокалистка Ирина Швайдак, гитарист Устим Похмурский и барабанщик Игорь Дзиковский.

Хиты группы, окрашенные фолком и глубинной лирикой, «Небо», «Пообіцяй мені», «Човен», уже давно полюбились слушателям от Львова до Харькова. Поэтому и неудивительно, что билеты на первый весенний концерт группы в Киеве в Октябрьском дворце 18 марта, были раскуплены за считанные дни. Поэтому, чтобы порадовать своих поклонников «Один в каное» решили сыграть дополнительный концерт 24 апреля, в рамках большого всеукраинского тура, посвященному десятилетию группы.

За 10 лет существования музыканты не потеряли простоты и искренности, с которой выступали на первых концертах, несмотря на то, что их песни уже давно занимают первые строчки музыкальных хит-парадов и их хором поют на концертах тысячи поклонников.

Музыканты выступали в Чехии, Франции, Англии, Беларуси, Польши, участвовали во многих фестивалях. За 10 лет музыканты выпустили только одну пластинку, в которую вошли 25 композиций, как результат пятилетних поисков вечных смыслов.

В 2019 году «Один в каное» представил первый официальный клип на песню «У мене немає дому», который стал сверхпопулярным и набрал более 4 миллионов просмотров на YouTube. Поэтому 24 апреля в 19:00 стоит прийти в Октябрьский и услышать вживую как звучит современная украинская лирика.

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