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Как покрасить длинные волосы на осень: 10 свежих идей мелирования

Мелирование - отличный способ освежить образ

суббота, 17 августа 2019, 16:36
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Длинные волосы - один из показателей женской красоты. Роскошные натуральные локоны всегда притягивают взгляды окружающих и вызывают восхищение. Но иногда так хочется внести в свой образ разнообразия и освежить цвет волос, например сделав модное мелирование.

Мелирование – это способ, при котором волосы красятся частично, а вернее отдельными прядками. Плюс такой техники в том, что локоны осветляются примерно на 30-40%, что позволяет максимально сохранить силу и красоту вашим волосам.

С приходом нового сезона некоторые девушки решают обновить гардероб, другие делают модный маникюр, а кто-то решается на новую стрижку или меняет цвет волос. Если вы решились на последнее, то вам нужно знать, какие виды окрашивания будут актуальны этой осенью. Естественные оттенки - главный тренд на сезон осень 2019.

Одним из самых популярных способов окрашивания является мелирование. Такая техника делает образ более ярким и выразительным, придавая зрительный объем волосам. Существует множество техник мелирования, что позволяет каждой девушке выбрать вариант, который подчеркнет ее индивидуальность. Модное мелирование 2019 порадует разнообразием техник.

Бэбилайтс (babylights)

В основе данной техники – сочетание процедуры окрашивания балаяж и классического мелирования, когда пряди окрашиваются по всей длине. Волосы при таком окрашивании выглядит максимально естественно, будто бы выгорели на солнце.

Омбре

Эта техника не утратила своей актуальности и в 2019 году. В результате данного окрашивания получается плавный переход от темного цвета на кончиках до блонда у корней, и наоборот.

Техника "свободной руки"

Это один из самых сложных видов мелирования. Его еще называют "3D-колорирование". Волосы после него становятся объемными и оригинальными.

Стробинг

Такая техника окрашивания направлена на то, чтобы добавить бликов в нужных местах. Этот эффект достигается благодаря правильному расположению и контрасту разных оттенков краски на прядях - при этом используются цвета на два тона светлее и два тона темнее основного. Очень красиво эта техника смотрится на вьющихся волосах.

Брондирование

Эта техника выполняется в мягких коричневых оттенках. Именно поэтому такое окрашивание больше подходит обладательницам темных или русых волос.

Калифорнийское мелирование

Калифорнийское мелирование - это способ окрашивания, когда мастер подбирает 3-5 оттенков из спектра основного цвета волос и создает плавные переливы между ними. Эта техника выполняется без применения фольги или темробумаги, что позволяет сохранить волосы от чрезмерного пересушивания.

Предлагаем еще несколько идей мелирования на осень:

  • Ранее The Lime собрал для вас 10 вариантов стильных стрижек, которые будут сиять в этом сезоне. С такими прическами вы не останетесь без внимания и будете всегда на высоте.

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