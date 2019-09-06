Тренды осени 2019: свежие идеи маникюра для коротких и длинных и ногтей

С приходом нового сезона каждая девушка хочет внести в свой образ разнообразия. И с этой задачей отлично справится модный маникюр 2019.

Этой осенью в тренде маникюр и на длинные, и на короткие ногти, позволяющие выполнить оригинальные дизайны как в простом исполнении, так и воплотить на ноготках замысловатые нейл-арт решения. Примеры осеннего маникюра смотрите в подборке The Lime.

Прежде чем выбрать осенний маникюр 2019, нужно ознакомиться с палитрой оттенков, которые характерны для этой поры года. На смену яркому дизайну приходят спокойные и приглушенные оттенки. Серый, глубокий синий, зеленый, винный, приглушенный желтый, черный - всю эту гамму можно включить, выполняя маникюр на осень.

Модный осенний маникюр 2019 немыслим без всевозможных изображений. Листочки, геометрические рисунки, зверушки - будут в тренде этой осенью. Неотъемлемым артибутом вечернего маникюра станет сверкающий декор, в виде блесток, декоративной фольги и небольших стразиков. А если сверкающие частички комбинировать с однотонными ногтиками, то такой дизайн вполне будет уместен и в дневное время.

Не стоит забывать и о монохромном маникюре. Особенно эффектно он будет смотреться в матовом исполнении. Однотонный ногтевой дизайн подойдет к любому образу, а сам процесс занимает меньше времени, чем сложный нейл-арт.

Ранее The Lime рассказал о нестандартных для сезона осень 2019 оттенках. А именно - ярко-розовом, оранжевом и персиковом. Эти цвета правят балом в новом сезоне, поэтому этой осенью вам будет не до хандры.

А также собрал для вас самые свежие идеи маникюра на осень, которые восхищают своей красотой и простотой одновременно.

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