Маленькая украинка стала принцессой Вселенной: фото 6-летней красотки

Шестилетняя девочка из Херсона Валерия Воробьева получила титул "Принцесса Вселенная-2019" на международном конкурсе красоты в Турции.

Об этом сообщает местное издание UA.Херсон. Право участвовать в состязании девочка получила после того, как стала победительницей конкурса "Принцесса Европы", который проходил летом этого года в Коблево.

В Турции маленькая красавица завоевала еще один титул - Best of the best. В этом году в конкурсе принимали участие маленькие красотки из 35-ти стран.

"Мне понравилось на этом конкурсе, потому что там были дружные дети. Я познакомилась с девочками из Южной Африки, Израиля, Казахстана, Монголии и Турции", – рассказывает 6-летняя Валерия.

Моделингом малышка занимается всего год. По словам мамы девочки, все началось с детского сада, когда она впервые вышла на подиум.

Сейчас Валерия, помимо учебы в школе, занятий дважды в неделю в арт-студии, собирается заняться танцами. Она готовится к Международному конкурсу "Мини-мисс Вселенная-2020", который также пройдет в Турции.

