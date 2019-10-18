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Маленькая украинка стала принцессой Вселенной: фото 6-летней красотки

Конкурс красоты проходил в Турции

пятница, 18 октября 2019, 17:40
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Шестилетняя девочка из Херсона Валерия Воробьева получила титул "Принцесса Вселенная-2019" на международном конкурсе красоты в Турции.

Об этом сообщает местное издание UA.Херсон. Право участвовать в состязании девочка получила после того, как стала победительницей конкурса "Принцесса Европы", который проходил летом этого года в Коблево.

В Турции маленькая красавица завоевала еще один титул - Best of the best. В этом году в конкурсе принимали участие маленькие красотки из 35-ти стран.

"Мне понравилось на этом конкурсе, потому что там были дружные дети. Я познакомилась с девочками из Южной Африки, Израиля, Казахстана, Монголии и Турции", – рассказывает 6-летняя Валерия.

Моделингом малышка занимается всего год. По словам мамы девочки, все началось с детского сада, когда она впервые вышла на подиум.

Сейчас Валерия, помимо учебы в школе, занятий дважды в неделю в арт-студии, собирается заняться танцами. Она готовится к Международному конкурсу "Мини-мисс Вселенная-2020", который также пройдет в Турции.

  • Анастасия Погосова из Николаева одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).
  • 12 сентября в киевском Дворце "Украина" состоялся главный ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина-2019". Заветный титул самой красивой девушки нашей страны и корону получила харьковчанка Маргарита Паша.

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