В клинике Esthel представили новую косметику по уходу за кожей: фото

Врач-косметолог, основательница киевской клиники Esthel Светлана Лысенко представила новую косметику SvetMedicalLine от SVET Parfums and Сosmetics.

SWEET 16 линия для проблемной кожи.

Способствует быстрой регенерации кожной флоры и восстановлению кожного барьера. Кроме того, ферментированный черный пчелиный мед уменьшает выработку кожного сала и улучшает однородность жирной и неровной кожи лица.

ACTIVE ON омолаживающая линия с пептидами.

Результатом регулярного применения всех средств линейки станет заметное омоложение, увлажнение и естественное сияние кожи.

WHITE ON отбеливающая линия.

Препараты отбеливающей линии работают в нескольких направлениях одновременно - выравнивают тон кожи и осветляют пигментные пятна любой этимологии.

Пигментные пятна могут появляться в разном возрасте и причины этого тоже разные - гормональные нарушения, отдых под солнцем вне сезона. Наша косметика поможет вам решить эту проблему.

PRO ON профессиональная линейка.

Представлена ассортиментом современных, инновационных продуктов по уходу за кожей. Маски, пилинги и много других интересных новинок.

Во время пресс-конференции журналисты смогли не только ознакомиться с новинками, но и на себе попробовать следующие процедуры:

- Радиочастотный лифтинг – косметологическая процедура, которая производит впечатление немедленной подтяжки кожи.

- Микротоковая терапия - косметологическая процедура, нацеленная на улучшение кровоснабжения и обменных процессов в кожных покровах.

- Компьютерная диагностика аппаратом VisioFace - анализ внешнего вида кожи с результатами в цифровом виде.