Украинская певица рассекретила свой вес и поделилась секретами стройности

Злата Огневич относится к числу тех девушек, которые регулярно следят за своим телом. Певица занимается спортом, а также придерживается правильного питания, поэтому ее фигура выглядит так роскошно.

На своей странице в Instagram артистка написала пост, в котором раскрыла секрет своей стройности, а также рассекретила свой настоящий вес. Свою публикацию Злата сопроводила снимком, на котором запечатлена в спортивных леггинсах и коротком топе.

"Я начинаю "уменьшать" порции еды, когда ощущаю, что появилась тяжесть в теле, сложно тренироваться и выдерживать нагрузки. Сейчас мой вес 55 кг", - призналась певица.

"Спорт - это уже встроенная в организм программа, я без него себя не мыслю. После тренировки полезно выпить апельсиновый фреш, а чуть позже - легкий перекус: белковый омлет, индейка (кто ест мясо), зелень, авокадо и немного фруктов: яблоко, банан, манго. Желательно, кушать нужно минут через 20 после тренировки", - посоветовала Злата.

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