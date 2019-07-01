Лайм

Голосование за лучший ресторан Киева

В Кремле отреагировали на громкий пост Нино Катамадзе об оккупантах

30 июня певица официально отказалась от выступлений в России

понедельник, 1 июля 2019, 13:52
читати статтю українською

Нино Катамадзе - талантливая певица, но много не знает о политике. В РФ ей всегда готовы разъяснить вопросы такого рода.

Так в комментарии ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на Facebook-пост грузинской исполнительницы, которым она 30 июня отказалась от дальнейших выступлений в России, назвав страну оккупантом, а ее главу Владимира Путина - врагом.

"Она очень талантлива, но, наверное, многого не знает о политике. Если будут вопросы, мы всегда готовы разъяснить. В России очень любят грузинский народ, с большим уважением относятся к нему. Но в России не могут воспринимать позитивно действия ультрас, экстремистов, националистов и заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства", - цинично заявил Песков.

В своем посте Катамадзе подчеркнула, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России. Так знаменитость поддержала массовые протесты в Грузии, также признав РФ страной-оккупантом.

  • Ранее британский музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в лицемерии после его высказываниях о секс-меньшинствах.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

"Голос. Діти-5": кто прошел в суперфинал

По завершении 6 выпуска в команде каждого звездного тренера остались только двое участников

Поклонница Pink родила ребенка прямо на концерте певицы

На концерте американской певицы Pink фанатка родила дочь и назвала ее в честь певицы.

Британцы опешили, узнав стоимость ремонта в доме принца Гарри и Меган Маркл

Еще больше их обескуражила информация об источнике финансирования

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"

Алексей Коган

Меня звали в Крым, догадайтесь, куда они после этого пошли - знаменитый джазмен Алексей Коган

Александр Положинский

Украина сможет в скором времени вернуть Донбасс при нескольких условиях – Александр Положинский
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: