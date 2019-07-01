В Кремле отреагировали на громкий пост Нино Катамадзе об оккупантах

Нино Катамадзе - талантливая певица, но много не знает о политике. В РФ ей всегда готовы разъяснить вопросы такого рода.

Так в комментарии ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на Facebook-пост грузинской исполнительницы, которым она 30 июня отказалась от дальнейших выступлений в России, назвав страну оккупантом, а ее главу Владимира Путина - врагом.

"Она очень талантлива, но, наверное, многого не знает о политике. Если будут вопросы, мы всегда готовы разъяснить. В России очень любят грузинский народ, с большим уважением относятся к нему. Но в России не могут воспринимать позитивно действия ультрас, экстремистов, националистов и заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства", - цинично заявил Песков.

В своем посте Катамадзе подчеркнула, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России. Так знаменитость поддержала массовые протесты в Грузии, также признав РФ страной-оккупантом.

Ранее британский музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в лицемерии после его высказываниях о секс-меньшинствах.

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