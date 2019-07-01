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Говорят, Катамадзе удалила пост о России-оккупанте: что произошло на самом деле

Ранее артистка официально отказалась от выступлений в РФ

понедельник, 1 июля 2019, 10:45

Вечером 30 июня соцсети облетел Facebook-пост грузинской певицы Нино Катамадзе, в котором она официально отказалась от дальнейших выступлений в России. Страну артистка назвала оккупантом, а ее президента Владимира Путина - врагом.

Утром 1 июля некоторые СМИ поспешили заявить, что 46-летняя исполнительница по неизвестным причинам удалила свой откровенный пост. Вскоре выяснилось, что он по-прежнему доступен на странице Катамадзе, однако и правда исчезал на некоторое время.

В своем посте Катамадзе заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было ее последним концертом в России. Так знаменитость поддержала массовые протесты в Грузии, также признав РФ страной-оккупантом.

"Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствую то, что и каждый из вас, увидев (депутата Госдумы Сергея, - ред.) Гаврилова в кресле спикера (грузинского парламента, - ред.)", - написала Катамадзе на своей странице в Facebook.

"Россия - оккупант, Путин - наш общий враг!" - подытожила Катамадзе.

Пост певицы вызвал бурную реакцию в СМИ и соцсетях, артистку стали цитировать и ставить в пример. Так, одним из тех, кто поддержал позицию Катамадзе, стал украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.

"Нино, ты - молодец! Лучше поздно, чем никогда. Знаю, что тебе было трудно принимать это решение, потому что у тебя в России много друзей-музыкантов. В том числе - твоих экс-земляков", - отметил он.

Утром 1 июля пост исполнительницы оказался недоступным, что и стал поводом для разговоров. Однако уже вскоре его возобновили, причины временного отсутствия остаются неизвестными.

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