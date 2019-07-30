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Вижу новости об инциденте на съемках клипа Арсена Мирзояна: что произошло на самом деле

Съемочный процесс на угольном хранилище и правда выдался непростым

вторник, 30 июля 2019, 14:10
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Во вторник, 30 июля, в СМИ появилась информация о "неприятном инциденте" на съемочной площадке клипа "Незнайомці" украинского певца и музыканта Арсена Мирзояна.

Согласно информации пресс-службы артиста, съемочный процесс на угольном хранилище и правда выдался непростым. Мирзоян провел около 10 часов в скафандре космонавта, выпил около 6 литров воды и потерял за этот день 2 кг веса. А инцидент, о котором, собственно, идет речь, произошел с его фотографом - девушке не удалось избежать теплового удара.

Несмотря на постоянное охлаждение в душе на съемочной площадке, работать на жаре было тяжело. Как отметил сам Мирзоян, команда во главе с режиссером Олегом Борщевским пошла на опасные условия, чтобы создать максимально приближенный к реальности эффект пребывания на другой планете. В этих условиях фотографу стало плохо, девушка получила тепловой удар. Однако на текущий момент все участники съемок восстановили свое здоровье.

Премьера клипа на трек "Незнайомці" запланирована на сентябрь этого года, а релиз альбома "Інгредієнт" - на ноябрь.

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