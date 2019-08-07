Лайма Вайкуле впервые привезла свой именной фестиваль в Украину: почему выбор пал на Одессу

Латвийская певица Лайма Вайкуле впервые за 5-летнюю историю своего именного фестиваля LAIMA RENDEZVOUS привезла его в Украину. В этом году с 8 по 10 августа он пройдет в Одессе с участием более чем 30 украинских исполнителей.

Накануне фестиваля, Лайма Вайкуле встретилась с журналистами в одном из пятизвездочных отелей Киева, где раскрыла некоторые планы и секреты мероприятия. В ходе конференции у артистки, в частности, поинтересовались, почему выбор в этом году пал именно на Одессу.

Ранее музыкальный фестиваль Вайкуле в течение пяти лет проходил в Латвии. Как отметила певица, ей неоднократно предлагали погостить с ним в Беларуси или Казахстане. Но куда лучше подобные мероприятия проходят в курортных городах. Что же касается отбора украинских артистов, сама Вайкуле отбирала далеко не всех, доверилась местным режиссерам.

"Я со всеми не знакома. Мне даже радостно, что я познакомлюсь с ними", - посмеялась она.

В этом году в LAIMA RENDEZVOUS примут участие артисты из Украины, Грузии, Беларуси, Латвии, Молдовы и России. В частности, Тина Кароль, ALEKSEEV, KAZKA, Tomas N'evergreen, Вахтанг Кикабидзе, NK, Арсен Мирзоян, "Леприконсы", Александр Малинин, Нино Катамадзе и другие.

Пусть MONATIK'а нет в этом списке, Вайкуле призналась, что больше всего восхищается его талантом и называет своим "любимцем". Кроме того, она отметила, что с нетерпением ждет встречи с Арсеном Мирзояном. На фестивале он споет песню Раймонда Паулса - близкого друга Лаймы Вайкуле.

Сама же певица пообещала множество сюрпризов для гостей фестиваля. В том числе, лично собирается исполнить песню на украинском языке, которую готовила специально для выступления в Одессе.

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