RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Лайма Вайкуле впервые привезла свой именной фестиваль в Украину: почему выбор пал на Одессу

Фестиваль с 5-летней историей впервые пройдет в Украине

среда, 7 августа 2019, 20:04
читати статтю українською

Латвийская певица Лайма Вайкуле впервые за 5-летнюю историю своего именного фестиваля LAIMA RENDEZVOUS привезла его в Украину. В этом году с 8 по 10 августа он пройдет в Одессе с участием более чем 30 украинских исполнителей.

Накануне фестиваля, Лайма Вайкуле встретилась с журналистами в одном из пятизвездочных отелей Киева, где раскрыла некоторые планы и секреты мероприятия. В ходе конференции у артистки, в частности, поинтересовались, почему выбор в этом году пал именно на Одессу.

Ранее музыкальный фестиваль Вайкуле в течение пяти лет проходил в Латвии. Как отметила певица, ей неоднократно предлагали погостить с ним в Беларуси или Казахстане. Но куда лучше подобные мероприятия проходят в курортных городах. Что же касается отбора украинских артистов, сама Вайкуле отбирала далеко не всех, доверилась местным режиссерам.

"Я со всеми не знакома. Мне даже радостно, что я познакомлюсь с ними", - посмеялась она.

В этом году в LAIMA RENDEZVOUS примут участие артисты из Украины, Грузии, Беларуси, Латвии, Молдовы и России. В частности, Тина Кароль, ALEKSEEV, KAZKA, Tomas N'evergreen, Вахтанг Кикабидзе, NK, Арсен Мирзоян, "Леприконсы", Александр Малинин, Нино Катамадзе и другие.

Пусть MONATIK'а нет в этом списке, Вайкуле призналась, что больше всего восхищается его талантом и называет своим "любимцем". Кроме того, она отметила, что с нетерпением ждет встречи с Арсеном Мирзояном. На фестивале он споет песню Раймонда Паулса - близкого друга Лаймы Вайкуле.

Сама же певица пообещала множество сюрпризов для гостей фестиваля. В том числе, лично собирается исполнить песню на украинском языке, которую готовила специально для выступления в Одессе.

  • В среду, 7 августа, украинская эстрадная певица София Ротару отмечает свой 72 день рождения. Пройдите увлекательный тест, в котором необходимо угадать возраст исполнительницы по фотографии.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Соратника Порошенко застали на отдыхе с неизвестной блондинкой: фото

Пару заприметили в курортном городке Испании у моря - фото и видео

В США умерла писательница и нобелевский лауреат Тони Моррисон

Смерть настигла 88-летнюю писательницу в медицинском центре Нью-Йорка

Чипсы в день рождения и популярность у хирургов: 10 секретов именинницы Меган Маркл

4 августа герцогине Сассекской Меган Маркл исполняется 38 лет. В день рождения жены принца Гарри вспоминаем интересные факты из жизни именинницы.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: