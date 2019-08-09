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Известная модель-трансгендер умерла загадочной смертью: муж звезды не верит в суицид

Муж телезвезды рассказал о странных обстоятельствах смерти жены

пятница, 9 августа 2019, 16:02
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Мексиканскую звезду реалити-шоу Мириам Риверу, первую модель-трансгендера на ТВ, нашли мертвой в ее доме.

Как пишет Daily Mail, 38-летнюю знаменитость нашли повешенной, при этом ее супруг Даниэль Куэрво не верит в суицид. Мужчина убежден, что модель убили, а самоубийство инсценировали.

За годы картеры Мириам Ривера прославилась не только как модель, но и как ярая противница торговли людьми. Как отмечает ее супруг, активностью его жены были очень недовольны некие влиятельные люди Мексики, которые в свое время пытались принудить ее к проституции.

Более того незадолго до смерти Ривера якобы жаловалась на плохое самочувствие. В телефонном разговоре супруга жаловалась мужу, что ее рвало кровью. После этого разговора модель собиралась наведаться к врачу, а уже несколько часов спустя она оказалась в смертельной петле.

"Она позвонила мне еще раз, выходя из больницы около 12 часов вечера, и это был наш последний разговор", - рассказал он.

Сетует супруг модели и на то, что ее кремировали, так и не сделав вскрытия. Вскоре после смерти жены ему позвонили неизвестные и предупредили о расправе, если мужчина вдруг решит вернуться в Мексику. В итоге ему так и не удалось попрощаться с женой.

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