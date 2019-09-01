В Киеве открылась уникальная выставка настоящих человеческих тел: вот что мы там увидели

"Body Worlds" - всемирно известная выставка настоящих человеческих тел, созданная немецким анатомом Гунтером фон Хагенсом. С 1995 года ее неоднократно демонстрировали в Европе, Северной Америке и Азии, и за 24 года заглянуть "за кулисы" тела решились более 50 миллионов человек. Теперь сделать это могут и украинцы: с 31 августа по 31 октября "Body Worlds" проходит в Киеве. Мы побывали на выставке и рассказываем, чем она интересна.

Что это за выставка и как появились экспонаты

В 1977 году в Институте патологии и анатомии при Университете Гейдельберга доктор Гунтер фон Хагенс изобрел пластинацию - метод бальзамирования, позволяющий не просто создать долговечный и реалистичный анатомический объект, но также использовать его как художественный материал. Так родилась выставка "Body Worlds", все экспонаты которой являются настоящими человеческими телами и их частями.

Чтобы обработать одно тело, сотрудникам Института пластинации требуется год. Сначала необходимо остановить процесс разложения с помощью формалина, который закачивают в тело через артерии. Когда формалин убьет все бактерии и остановит гниение, кожу, жировую и соединительные ткани удаляют, а тело помещают в ацетоновую ванную. Это нужно для того, чтобы вывести из него воду и растворимые жиры. Затем ацетон заменяют полимером (например, силиконовым эластомером), а тело помещают в вакуумную камеру. Так полимер проникает в каждую клетку тела, и оно становится гибким.

Следующий шаг - придать телу желаемую позу. Его выравнивают и закрепляют с помощью иголок, зажимов, пенопластовых блоков и проволоки. Именно поэтому на выставке экспонаты не только "стоят" по струнке, но также "дерутся", "играют в футбол", "фехтуют" и "бегут".

Рассеченные тела без кожи и с выставленными наружу органами выглядят впечатляюще, и в свое время выставка неоднократно становилась объектом критики. В частности, многих интересовало, откуда анатом берет мертвые тела. Но Фон Хагенс уверяет, что все они пожертвованы добровольцами: уже 18 тысяч человек во всем мире завещали свои тела Институту пластинации, чтобы в дальнейшем стать эксонатами. Более того, сам профессор, у которого в 2008 году диагностировали неизлечимую болезнь Паркинсона, в завещании пожелал стать экспонатом "Body Worlds".

“Это будет логичным завершением моей карьеры”, - сказал он, поручив ответственное дело жене и соратнице - доктору Анджелине Уоллс, которая привезла выставку в Киев.

Шок и просвещение

Анджелина Уоллс - директор Института пластинации в Гейдельберге и креативный куратор выставки "Body Worlds". Ее целью было сделать экспозицию не просто шокирующим развлечением, но и образовательным мероприятием. Именно поэтому пластинированные тела дополнены информационными стендами, которые объясняют и показывают, как меняется тело от зачатия и до глубокой старости, как на него влияют вредные привычки или здоровый образ жизни.

“Очень часто посетители нашей выставки получают такой эмоциональный всплеск, что начинают примерять экспонаты на себя: Это что-то, что есть и у меня тоже. Это помогает им получить совсем другое представление о своем теле, и больше никогда не принимать его как данность, - говорит Уоллс. - В 1995 году на нашу дебютную выставку в Токио пришла молодая женщина 20-30 лет. Внезапно, она начала плакать, а затем рассказала, что совершила уже три попытки суицида: "Я чувствовала себя бесполезной, и ничего не помогало. Но теперь я увидела, какие сложные и удивительные вещи происходят у меня внутри, и я никогда не сделаю этого снова".

Доктор Уоллс утверждает, что многие посетители Body Worlds чувствуют желание начать новую, более здоровую жизнь: бросают курить, начинают заниматься спортом, внимательнее относятся к питанию.

"Здоровье - очень хрупкое состояние, и то, что мы получаем от природы, легко потерять. Поэтому важно узнать, как мы функционируем, что влияет на наше тело. Чем раньше мы поймем, что для нас полезно, а что вредно, тем проще будет сформировать полезные привычки на всю жизнь, - говорит она. - Возрастные изменения сопровождают нас всю жизнь. И хотя они необратимы, то, как мы будем стареть, полностью зависит от нас. Для этого выставка включает ряд информационных материалов, которые помогают понять, как прожить здоровую жизнь".

Презентацию выставки посетили известные украинские врачи - акушер-гинеколог Наталия Лелюх и пластический хирург Эдгар Каминский. Оба специалиста убеждены, что изучать анатомию не только познавательно, но и жизненно важно.

“Люди, в большинстве случаев, визуалы. Им нужно видеть, чтобы понимать. И на этой выставке можно увидеть, из чего состоит наше тело, как оно развивается, - говорит Наталия Лелюх. - Когда человек осведомлен об этом, он получает шанс противостоять невежеству, фуфломицинщикам и несуществующим способам лечения, которые пытаются распространить в нашей стране за огромные деньги. Не стоит бояться показывать это детям и подросткам, потому что огромные проблемы в жизни происходят тогда, когда человек не уважает свое тело, боится его и стыдится. Но наше тело дано нам при рождении, его нужно любить и ценить. Тело может очень многое изменить в вашей жизни, если вы будете с ним дружить”.

“Я бы очень советовал приходить сюда с друзьями и детьми, показывать, каким является человеческое тело, - соглашается Каминский. - Оно не безобразное, оно интересное и красивое. Возможно, что-то выглядит неприятно, но мы должны понимать, как меняются органы во время заболеваний. Потому что рак легких и инфаркт миокарда для большинства людей - просто слова. А когда ты видишь, как это выглядит и происходит на самом деле, ты по-другому воспринимаешь назначения врача”.

Выставка "Body Worlds" проходит с 31 августа до 31 октября в 4 павильоне экспо-центра "ВДНХ".

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