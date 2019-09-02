Страсти на "Танцях з зірками-2019": говорят, шоу покинула одна из лучших участниц

Утром 2 августа в соцсетях и на просторах YouTube кипят страсти вокруг шоу "Танці з зірками" канала "1+1". А точнее, вокруг итогов его 2 выпуска, который вышел в эфир предыдущим вечером.

Все дело в том, что по итогам голосования судей и телезрителей, танцевальный проект покинула украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк). Исполнительница хита "Леля" приняла участие в проекте с танцором Игорем Кузьменко и продержалась лишь два эфира. Как отметили сегодня возмущенные зрители, шоу потеряло одну из лучших танцовщиц.

На паркет вечером 1 сентября пара вышла с нежным фокстротом, который, похоже, судьи оценили выше, чем зрители, которые подключились к голосованию. Хореографы Франсиско Гомес, Влад Яма и балерина Екатерина Кухар присудили Tayanna и Кузьменко 21 балл из 30-ти возможных, и в турнирной таблице участники заняли далеко не самое последнее место.

Однако по итогам зрительского голосования пару обогнали даже те участники, которые получили в эфире оценки значительно ниже. Tayanna и Игорь Кузьменко оказались в зоне риска вместе с Надеждой Матвеевой и Валерием Шохиным, однако там уступили место соперникам и покинули проект.

"Очень проникновенный, красивый танец. Незаслуженно ушла эта пара", "Опять хорошая певица вылетела первая. Что им не хватает, а? Ведь танцевала она очень даже хорошо!", "Таяна и Кузьменко - чудесная пара приятно смотреть танцуют классно! Нет! Надо засудить и сделать, чтоб вылетели, а бездарности остаются!", "Какая прекрасная душевная девочка! Ну почему она ушла? Танцы ей так к лицу!" - возмущаются в комментариях к танцу певицы.

Сама же певица призналась, что не сильно печалится по этому поводу. В свежем Instagram-посте Tayanna поделилась мыслью, что подобного рода шоу - не ее история: "Обдумывая, почему все же мы, я поняла одну вещь - шоу там где есть сценарий и расписаны герои по ролям, наверное, не моя история, и drama-queen - это точно не про меня. По жизни у меня было много переломных моментов, но своим примером сильной и одновременно нежной женщины я хочу показать многим девушкам, как можно продолжать наслаждаться жизнью несмотря ни на что!"

Напомним, всего в сезоне участвуют 14 пар, среди которых 7 знаменитостей из мира музыки, кино, спорта и телевидения, а также 7 танцоров и хореографов. Следующие 13 пар продолжат участие в проекте уже в следующее воскресенье, 8 сентября.

Ранее стало известно, что третьим членом жюри нового проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" станет британский хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других всемирно известных звезд.

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая приняла участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

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