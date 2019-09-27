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Олежка Винник, ты - не конкурент: Зибров похвастался в новой песне мужским достоинством

Новый трек 62-летний певец посвятил своему бренду - усам

пятница, 27 сентября 2019, 12:20
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Украинский певец Павел Зибров позабавил поклонников новой иронической песне "Вуса", которую посвятил главному мужскому достоинству, своему бренду - усам. Их, как признавался раньше в интервью артист, он сбривал лишь дважды в жизни.

Премьера трека состоялась на YouTube-канале артиста. В новой песне Зибров поет о преимуществах мужчин с усами и лишает каких-либо шансов на соперничество за звание секс-символа своего "коллегу по цеху" Олега Винника.

"Усы - это моя магия. Песен много есть о глазах, о волосах, о состоянии, о груди, о ножках, о чем угодно, а об усах - единственная песня. Поэтому, ловите премьеру!" - написал Зибров на личной странице в Instagram.

В тексте песни 62-летний певец вспоминает молодость и горячие ночи, которые проводил не один благодаря важному атрибуту - усам: "Я не політик і не президент, та маю бренд, свій власний бренд. Олежка Винник, ти - не конкурент, бо в мене вуса, а вуса - бренд".

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