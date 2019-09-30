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Исполнительный директор Евровидения покидает песенный конкурс, которому посвятил 20 лет

Соответствующая информация появилась на сайте конкурса песни

понедельник, 30 сентября 2019, 16:12
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65-й ежегодный конкурс песни Евровидение, который в 2020 году пройдет в Роттердаме (Нидерланды), станет последним для его исполнительного директора Йон Ола Санда.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, после 20 лет работы с Евровидением Йон Ола Санда покинет команду и вернется в Норвегию, где займет место в главном офисе местного общественного вещателя NRK. В связи с этим Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса, ищет ему замену.

Примечательно, что оставит Йон Ола Санд и пост руководителя детских конкурсов Евровидение, молодых музыкантов и конкурса хора, которые транслировались в прямом эфире общественных вещателей.

"Я участвую в песенном конкурсе Евровидение более 20 лет. Сначала как руководитель делегации в Норвегии, затем в качестве исполнительного продюсера в Осло в 2010 году, и я имел честь быть капитаном корабля в Женеве в течение последних 9 лет", - цитирует его пресс-служба.

Как добавил Йон Ола Санд, после передачи этой "эстафеты" он намерен упорно работать на тем, чтобы NRK продолжал быть общественным вещателем мирового уровня.

  • Напомним, в ночь на воскресенье, 19 мая, 25-летний музыкант из Нидерландов Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение-2019. Он стал первым мужчиной-исполнителем, который принес победу Нидерландам, а также первым победителем своей страны, начиная с 1975 года. На конкурсе парень выступил с авторской песней Arcade, в которой рассказал о трагической любви и утрате любимого человека.

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