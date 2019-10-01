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Самой популярной песней в России стал украиноязычный хит

Местный поисковой сервис опубликовал статистику запросов за год

вторник, 1 октября 2019, 12:28
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Самой популярной песней в России за последний год стал трек "Плакала" украинской группы KAZKA. Композицию и ее текст за этот период пользователи сети искали куда чаще других популярных песен.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные поисковика "Яндекс", который собрал статистику запросов российских пользователей с 27 сентября 2018 года. Все запросы оценивались по шкале в 100 баллов и если текст композиции искали часто, это отражалось и на рейтинге самой песни. Так хит-миллионник группы KAZKA получил максимальный балл и занял первое место в списке поискового сервиса.

Ближайшими к украиноязычному треку в этом списке оказались песня Rauf & Faik "Детство", "Незабудка" Тимы Белорусских, "Юморист" скандального исполнителя Face и "Зацепила" Артура Пирожкова.

Напомним, что это не первый подобный успех украинцев. В октябре прошлого года трек "Плакала" оказался в десятке самых популярных песен мирового чарта Shazam.

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