На Танцях з зірками-2019 появится новый постоянный судья

На проекте "Танці з зірками-2019" появится четвертый постоянный судья. Им станет знаменитый балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис, который в прошлом выпуске выступал в качестве приглашенного эксперта.

Об этом сказано на официальной странице шоу в Instagram. "Мы получили огромное количество комментариев и сообщений с просьбой видеть Григория Николаевича чаще и прислушались к вашим пожеланиям. Поэтому отныне участникам придется танцевать еще лучше, ведь каждое воскресенье их будут оценивать сразу четыре судьи", - отметили организаторы шоу.

Новый судейский состав приступит к работе уже в это воскресенье, 20 октября.

Напомним, что Григорий Чапкис уже был одним из членов жюри "Танців з зірками" 13 лет назад и давал наставления звездным участникам. В этом году знаменитому артисту исполнится 90 лет.

Фавориты Танців з зірками-2019 Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в очередной раз отличились успехом на паркете. 13 октября в эфире 8 выпуска шоу пара выступила с бодрой самбой, которой приглашенный судья, 89-летний балетмейстер Григорий Чапкис, аплодировал стоя.

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