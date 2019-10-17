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На Танцях з зірками-2019 появится новый постоянный судья

Новый судейский состав приступит к работе уже в это воскресенье

четверг, 17 октября 2019, 09:58
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На проекте "Танці з зірками-2019" появится четвертый постоянный судья. Им станет знаменитый балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис, который в прошлом выпуске выступал в качестве приглашенного эксперта.

Об этом сказано на официальной странице шоу в Instagram. "Мы получили огромное количество комментариев и сообщений с просьбой видеть Григория Николаевича чаще и прислушались к вашим пожеланиям. Поэтому отныне участникам придется танцевать еще лучше, ведь каждое воскресенье их будут оценивать сразу четыре судьи", - отметили организаторы шоу.

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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Новый судейский состав приступит к работе уже в это воскресенье, 20 октября.

Напомним, что Григорий Чапкис уже был одним из членов жюри "Танців з зірками" 13 лет назад и давал наставления звездным участникам. В этом году знаменитому артисту исполнится 90 лет.

  • Фавориты Танців з зірками-2019 Анна Ризатдинова и Александр Прохоров в очередной раз отличились успехом на паркете. 13 октября в эфире 8 выпуска шоу пара выступила с бодрой самбой, которой приглашенный судья, 89-летний балетмейстер Григорий Чапкис, аплодировал стоя.
  • Также читайте на The Lime, кто покинул 8 выпуск Танців з зірками, а кто получил рекордный балл.

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