Компания Miele представила новую линию приборов для кухни

Компания Miele объявила крупнейший в истории компании запуск продуктовой линии - 7000 серию. В состав обновленных устройств 7000 серии, изготовленных на собственных мощностях компании в Германии, вошли модели в следующих категориях: духовые шкафы и варочные поверхности, паровые шкафы, микроволновые печи, комбинированные паровые шкафы, посудомоечные машины, кофемашины, подогреватели посуды и вакууматоры. 7000 серия отличается технологическими новинками, которые делают процесс приготовления пищи интуитивно простым и удобным. Новые приборы выпускаются в четырех вариантах дизайна и трех цветовых предложениях - это почти 3000 версий моделей во всем мире.

Основные преимущества 7000 серии - интеллектуальное управление приборами и четыре новых дизайнерских решения, которые подходят практически для каждого стиля интерьера. В Украине пока представлены три обновленные дизайнерские линейки: PureLine предлагает современную привлекательность, прочную ручку, обработку из нержавеющей стали и стеклянный фасад в цвете черный обсидиан; для приборов линейки VitroLine характерны стеклянные фронтальные панели с ручками в цвет; ArtLine со своим минималистичным подходом вообще отказывается от классической дверной ручки. VitroLine и ArtLine с фасадами из стекла доступны в цветовых вариантах: графитовый серый, бриллиантовый белый и черный обсидиан.

Особый повод для гордости компании Miele - 14 наград в области дизайна в течение этого года. Из 14 наград в номинациях Международного конкурса в области дизайна iF и премии Red Dot Award (номинация Product Design 2019) пять наград получили приборы 7000 серии.

Все приборы легко комбинируются друг с другом, если они принадлежат к одной дизайнерской линейке, благодаря почти одинаковой форме. Это касается также эксплуатации. «Приборы 7000 серии ориентируют пользователей в процессе приготовления блюд. Этапы работы интуитивные, процессы плавные и естественные, - говорит главный дизайнер Miele Андреас Энслин. - Эта новая легкость работы предоставляет больше возможностей для творчества». Важные элементы управления и дисплеи всех приборов всегда расположены в одном месте, что обеспечивает оптимальное использование любого из них.

Другая инновация в приборах 7000 серии - интеллектуальное управление приборами. Основные новинки: MotionReact, [email protected] (приборы с [email protected]) - управление со смартфона, ТasteControl и FoodView (встроенная камера в духовом шкафу).

MotionReact: в случае необходимости приборы Miele могут автоматически включиться с приближением пользователя, активировать освещение духового шкафа или выключить сигнал вызова после завершения программы.

[email protected] (приборы с [email protected]): управление со смартфона или планшета - контроль над всеми вашими устройствами благодаря специальному приложению [email protected] и встроенному Wi-Fi модулю.

Следующая новинка от Miele - функция TasteControl в духовых шкафах, которая предотвращает перепекание блюд, быстро снижает температуру в камере духового шкафа после окончания программы. Данная функция вовремя останавливает процессы приготовления, не допуская перепекания пищи в остаточной температуре духового шкафа, поэтому блюда, приготовленные в духовых шкафах Miele, непременно будут сочными.

В новой 7000 серии духовых шкафов Miele есть встроенная камера - FoodView, которая передает изображение высокого качества на планшет или смартфон. Это позволяет наблюдать за приготовлением блюда, контролировать процесс и легко менять настройки - температуру и срок приготовления, что делает блюдо безупречным. Впервые эта функция доступна даже в моделях с пиролизом, в которых камера духового шкафа подвергается сильному нагреву, - теперь камера имеет теплозащиту.

Все эти технологические процессы приготовления блюд предоставляют больше времени для творчества и получения удовольствия.

Дополнительные инновации в 7000 серии также имеют новые кофемашина и посудомоечная машина. Встроенная кофемашина CVA7845 уникальна во многих отношениях: она оборудована тремя контейнерами для зерен - CoffeeSelect, что дает возможность потребителю выбрать свой любимый тип кофе и сорт зерен, - а также автоматическими функциями промывки трубок подачи молока, удаления накипи и сенсором CupSensor, который самостоятельно регулирует высоту патрубка к краю чашки. Посудомоечные машины Miele 7000 серии оборудованы автоматической системой дозирования AutoDos и интегрированным картриджем PowerDisk, который сам подает оптимальное количество моющего средства, обеспечивая идеальный комплекс - очистку, сушку и защиту, а следовательно,и идеальный результат; картриджа хватает на 20 циклов мытья посуды с программой «Нормальная» 60 °С. Модель G 7965 SCVi получила высшую награду iF Gold Award.

"Мы очень рады, что новая линия приборов 7000 серии вышла именно в юбилейный год компании Miele, ведь в этом году компания Miele отмечает 120 лет со дня основания", - подчеркивает Анна Кочешкова, исполняющая обязанности генерального директора компании Miele в Украине.

Во время презентации бренд-амбассадор Miele в Украине Дмитрий Борисов провел кулинарное шоу, приготовил изысканные блюда в духовом шкафу и продемонстрировал все преимущества работы приборов для кухни новой 7000 серии.

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Напоминаем также, что в зоне активной кухни регулярно проводятся кулинарные мастер-классы и тест-драйвы кухонных приборов. Гости Miele Experience Center на Б. Хмельницкого могут принять участие в кулинарных мастер-классах, во время которых профессиональные шеф-повара столичных ресторанов и эксперты по здоровому питанию рассказывают о различных тонкостях в приготовлении различных блюд, о правильном отношении к еде, показывают, как готовить продукты, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, знакомят с необычными ингредиентами, обучают особенностям сочетания продуктов, чтобы усовершенствовать ваше кулинарное мастерство.