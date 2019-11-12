RU  UA

Лайм

Оксана Марченко пожаловалась на слежку СБУ и заявила о решении идти в президенты

Телеведущая и супруга Виктора Медведчука решила брать власть в свои руки

вторник, 12 ноября 2019, 16:00
читати статтю українською

Украинская телеведущая Оксана Марченко, супруга нардепа Виктора Медведчука, пожаловалась подписчикам в Instagram на слежку Службы безопасности Украины. В качестве доказательств знаменитость опубликовала снимки некоего документа, который назвала планом спецслужбы.

Как утверждает Марченко, один из департаментов СБУ якобы получил задание установить связи, места проживания и базу контактов их семьи. В ответ на это телеведущая сделал следующее заявление - она задумается об участии в следующей президентской гонке.

"Вчера средства массовой информации опубликовали документы, из которых следует, что СБУ незаконно вела (а может, и продолжает это делать) слежку за представителями оппозиции… это до какого расцвета демократии дожили", - прокомментировала Марченко опубликованные фотографии.

Все это время, как подчеркнула телеведущая, она была далека от политики. Теперь же решила, что ей стоит баллотироваться в президенты Украины: "Раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в президенты!".

Насколько серьезно можно расценивать заявления Марченко, покажет время. А пока мы решили поинтересоваться мнением читателей на этот счет:

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Меган Маркл не взяли в компанию к Елизавете II и Кейт Миддлтон на важной церемонии, и вот почему

В прессе продолжают говорить о непростых отношениях королевы и жены ее младшего внука

Гордон с букетом и танец Ляшко с женой: в Киеве с аншлагом прошел концерт Любови Успенской

Певица собрала в столичном Дворце спорта около 7 тыс. зрителей

12 выпуск Танців з зірками-2019: кто не прошел в полуфинал

Вечером 10.11.19 танцевальный проект традиционно покинула одна пара

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: