Оксана Марченко пожаловалась на слежку СБУ и заявила о решении идти в президенты

Украинская телеведущая Оксана Марченко, супруга нардепа Виктора Медведчука, пожаловалась подписчикам в Instagram на слежку Службы безопасности Украины. В качестве доказательств знаменитость опубликовала снимки некоего документа, который назвала планом спецслужбы.

Как утверждает Марченко, один из департаментов СБУ якобы получил задание установить связи, места проживания и базу контактов их семьи. В ответ на это телеведущая сделал следующее заявление - она задумается об участии в следующей президентской гонке.

"Вчера средства массовой информации опубликовали документы, из которых следует, что СБУ незаконно вела (а может, и продолжает это делать) слежку за представителями оппозиции… это до какого расцвета демократии дожили", - прокомментировала Марченко опубликованные фотографии.

Все это время, как подчеркнула телеведущая, она была далека от политики. Теперь же решила, что ей стоит баллотироваться в президенты Украины: "Раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на будущих выборах в президенты!".

Насколько серьезно можно расценивать заявления Марченко, покажет время. А пока мы решили поинтересоваться мнением читателей на этот счет:

Ранее Оксана Марченко засветила в соцсети роскошную кухню. По словам знаменитости, это самое любимое место в доме супругов.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.