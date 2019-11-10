Выбор вслепую и нарушение правил: как прошел первый тренировочный лагерь Х-фактора

9 ноября на канале СТБ вышел 9 выпуск шоу "Х-фактор-10". После кастингов участники впервые столкнулись с серьезным испытанием, и многие фавориты судей выбыли из конкурса с их же подачи. Более того, Андрей Данилко, Оля Полякова, Настя Каменских и Игорь Кондратюк зачастую даже не пытались смягчить свои комментарии, расстроив некоторых участников.

Первое испытание в тренировочном лагере не понравилось многим участникам и некоторым судьям. Андрей Данилко сказал, что не стал бы участвовать в таком конкурсе, а пошел бы "сразу рыдать": конкурсанты должны были в течение 30 секунд петь а капелла (без музыки) песню на свой выбор, стоя при этом за ширмой.

"Как можно отличить по голосу людей, которые интересны в целом? - возмущался Данилко. - Меня можете даже не спрашивать. Я вообще не понимаю, как так можно оценивать участников. У меня ощущение, будто мы в психбольнице".

"А я думаю, что это очень просто. Если они не готовы в короткий срок показать свой талант - будьте здоровы", - отрезала Полякова.

Многие участники были разочарованы необходимостью "отключить харизму", но одна из девушек - Анна Иванец - обрадовалась, что судьи не будут отвлекаться на ее внешность. Когда Анна участвовала в кастинге, ее пышная грудь вызвала у них слишком бурную реакцию.

"Переживаю, но надеюсь, что справлюсь. Нужно показать не только вокал, но умение петь душой. Это справедливо, мне нравится", - сказала она, и не прогадала: Анну отправили в следующий тур.

Невозможность видеть конкурсантов несколько раз ставила судей в неловкое положение. Так, Игорь Кондратюк назвал "голосом без характера" свою давнюю знакомую по шоу "Караоке на Майдане", а Оля Полякова отправила домой своего концертного директора.

Места в следующий тур разлетались одно за другим. Самой резкой из судей в 9 выпуске оказалась Оля Полякова.

"Что это за вой? Песня придурочная. Проорала на полтона ниже. Тебя не смущает, что ты не попадаешь ни в одну ноту? Как ты вообще прошел?" - кричала певица на участников, чьи разочарованные лица были скрыты за ширмой.

Прежде всего от конкурсантов требовали оригинальных песен, но лишь некоторые обладали достаточно узнаваемым тембром, чтобы судьи вслепую вспомнили их имена. В их числе - военнослужащая Юлия Бордунова и няня детей Оли Поляковой Людмила Базелюк, которые попали в следующий тур.

"А кто будет сидеть с Алисой", - спросила Полякова Людмилу о своей дочери.

"Она очень любит петь, и мы возьмем ее с собой", - ответила женщина.

Судьи не щадили чувств конкурсантов, выступления которых казались им одинаковыми.

"Слушайте, это же какой-то ужас. Будто вам всем на входе сказали петь одну песню. Мы бы вам всем сказали до свидания", - разозлился Кондратюк.

"Вы знаете, если бы меня спросили, какую песню ты бы спела в этой ситуации, я бы выбрала народную, простую, в которой можно показать свой характер. Не нужно американщину петь, которую я сама люблю", - посоветовала конкурсантам Настя Каменских.

"А я ненавижу американщину. Я ее возненавидела после Х-фактора, - призналась Полякова. - Одно и то же, слушать невозможно".

Судьи отправляли домой сильных участников одного за другим, и в результате лишь 50 из них прошли в следующий этап тренировочного лагеря - "Суперхиты под аккомпанемент рояля". На подготовку им достался всего один день, а на репетицию с аккомпаниатором, известным пианистом Евгением Хмарой, - по 10 минут.

В 9 выпуске шоу показали выступления участников, которые достойно справились с задачей. В их числе - Юрий Каналош, которому Кондратюк пророчит победу в 10 сезоне Х-фактора. 25-летний парень, впервые участвовавший в шоу 10 лет назад, исполнил хит Фаррелла Уильямса "Happy".

"Я вас вижу в первый раз, но это похоже на историю, которая представляет Х-фактор в моем понимании. У меня для вас предложение: идите отдыхать и не мучайтесь до вечера с нашим да. Юрчик, ты проходишь дальше", - сказал Данилко.

За ним на шоу выступила группа NZK, вокалистку которой раскритиковали за то, что она схватила все предложенные песни и нагло выбрала самую подходящую - "Я спросил у ясеня" из Иронии судьбы.

"Я взяла всего две. Я просто испугалась", - попыталась оправдаться она.

Вслед за NZK на сцену вышел 25-летний Иван Филипенко - музыкальный руководитель в детском санатории. Ему выпала нелегкая задача - спеть песню Верки Сердючки "Тук-тук-тук". Конкурсанта предупредили, что Данилко не любит, когда его песни поют на шоу, потому парень выложился на полную.

"Я плохо к этому отношусь, не могу воспринимать. Но когда это делают нормально - то пожалуйста", - признался музыкант. Похоже, исполнение ему все же понравилось. Иван пытался петь серьезно, потому что песня, по его мнению, рассказывает о неразделенной любви.

Завершила 9 выпуск Х-фактора 10 драматическая история конкурсантки Полины, которая отказалась ехать домой после негативного вердикта судей. Она осталась ночевать на съемочной площадке, чтобы еще раз выступить и изменить мнение жюри.

"Есть люди, которым мы говорим до свидания, и работаем с другими. Если вы будете постоянно оставаться, то вас можно сразу объявить победительницей 10 сезона, потому что вы тупо не уйдете", - упрекнул ее Кондратюк.

Самой большой неожиданностью 7 выпуска 10 сезона "Х-фактора" стало появление Виктора Павлика, который вышел на сцену вместе с 35-летним сыном Александром.

Также смотрите на The Lime, какими песнями поразили судей "Х-фактора-10" участники 6 кастинга, в частности бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна.

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