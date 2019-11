Грэмми-2020: объявлен список номинантов главной музыкальной премии года

62-я Церемония награждения "Грэмми-2020" пройдет 26 января, но на сайте музыкальной премии уже появился полный список номинантов. Вот, какие музыканты соревнуются за престижную награду в ее четырех главных категориях.

Альбом года:

Bon Iver - i,i

Lana Del Rey - Norman F***ing Rockwell!

Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

H.E.R. - I Used to Know Her

Lil Nas X - 7

Lizzo - Cuz I Love You

Vampire Weekend - Father of the Bride

Песня года:

Lady Gaga - "Always Remember Us This Way"

Billie Eilish - "Bad Guy"

Brandi Carlile - "Bring My Flowers Now"

H.E.R. - "Hard Place"

Taylor Swift - "Lover"

Lana Del Rey - "Norman F***ing Rockwell"

Lewis Capaldi - "Someone You Love"

Lizzo - "Truth Hurts"

Лучший новый артист:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Запись года:

Bon Iver - "Hey Ma"

Billie Eilish -"Bad Guy"

Ariana Grande - "7 Rings"

H.E.R. - "Hard Place"

Khalid - "Talk"

Lil Nas X - "Old Town Road"

Lizzo - "Truth Hurts"

Post Malone - "Sunflower"

К слову, обладатель 10 премий "Грэмми" Джон Ледженд в 2019 году был назвал самым сексуальным мужчиной в мире. Похоже, новый статус его немного смутил.

Ранее мы подробно расписали историю успеха хита Билли Айлиш “Bad Guy”. Узнайте, что особенного в этой песне, прежде чем она получит "Грэмми-2020".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.