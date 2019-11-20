RU  UA

Лайм

СМИ раструбили новость о тайной помолвке Киану Ривза, и это очень забавный фейк

Фаны актера уже готовятся к свадьбе, которая якобы состоится весной следующего года

среда, 20 ноября 2019, 11:34
читати статтю українською

Вечером 20 ноября в СМИ появилась громкая новость о тайной помолвке канадского актера Киану Ривза. Звезда "Матрицы" и знаменитый волк-одиночка якобы решился на смелый шаг и сделал предложение своей приятельнице, художницей Александре Грант. Но как бы ни хотелось фанам верить в эту красивую историю, это фейк. К тому же очень забавный.

Как пишут западные, а вслед за ними украинские и российские издания, о тайной помолвке Ривза якобы стало известно благодаря некоему "близкому другу", и он охотно поделился этой новостью с прессой. Некоторые источники даже приводят цитаты этого самого приятеля, утверждая, что уже весной следующего года пара сыграет свадьбу. Но самое забавное в этой ситуации, что многие источники ссылаются на портал GossipCop, который отслеживает неправдивые слухи из мира шоу-бизнеса и заявляет, что вся ситуация вокруг Киану Ривза - сплошь сфабрикованный фейк. То есть все дело в трудностях перевода?

"Киану и Александра планируют свадьбу весной 2020 года на пляже Малибу. Все будет скромно и романтично. Влюбленные пригласят около 70 гостей", - цитируют издания близкого друга Киану Ривза, имя которого остается никому неизвестным. В свою очередь Gossip Cop не отрицает, что Ривз и Грант могут быть в отношениях, но говорить о свадьбе пока точно не стоит.

"Gossip Cop все еще пытается выяснить, встречаются ли на самом деле Ривз и Грант или они просто очень близкие друзья и коллеги. Тем не менее, мы можем подтвердить, что никакая свадьба в Малибу не планируется <...> Материал сфабрикован и все разговоры о помолвке являются фальшью", - утверждает портал, ссылаясь на свои источники.

Конечно, мы можем задаться вопросом, а стоит ли доверять источникам Gossip Cop? Но, похоже, что да, раз эти ребята могут напрямую контактировать даже с представителями Брэда Питта и спрашивать их, правдива ли история с романом актера на площадке фильма "Однажды в Голливуде".

  • Читайте также на The Lime, как аферисты использовали Киану Ривза и звезду "Черной пантеры" для лживой рекламы. Актеры помогли "благотворительной организации", о которой ничего не знали.
  • Киану Ривз выступил продюсером фильма "Балерина" о женщине-киллере, которая мстит за убитую семью. Боевик станет спин-оффом популярной франшизы "Джон Уик".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

От Киевской Руси до наших дней: группа ТНМК и Минкульт выпустили клип об истории Украины

Новый клип ТНМК и Министерства культуры показывает историю Украины за 5 минут

Герои фильма "Покидая Неверленд" получили новую возможность засудить Майкла Джексона

Ранее приятели уже судились с артистом, однако их иски были отклонены из-за сроков давности

Тина Кароль запостила пару нескромных фото - теперь в Instagram охи, вздохи и крики "зовите пожарных"

Похоже, команда артистки всего лишь хотела обратить внимание на ее предстоящий концерт

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: