СМИ раструбили новость о тайной помолвке Киану Ривза, и это очень забавный фейк

Вечером 20 ноября в СМИ появилась громкая новость о тайной помолвке канадского актера Киану Ривза. Звезда "Матрицы" и знаменитый волк-одиночка якобы решился на смелый шаг и сделал предложение своей приятельнице, художницей Александре Грант. Но как бы ни хотелось фанам верить в эту красивую историю, это фейк. К тому же очень забавный.

Как пишут западные, а вслед за ними украинские и российские издания, о тайной помолвке Ривза якобы стало известно благодаря некоему "близкому другу", и он охотно поделился этой новостью с прессой. Некоторые источники даже приводят цитаты этого самого приятеля, утверждая, что уже весной следующего года пара сыграет свадьбу. Но самое забавное в этой ситуации, что многие источники ссылаются на портал GossipCop, который отслеживает неправдивые слухи из мира шоу-бизнеса и заявляет, что вся ситуация вокруг Киану Ривза - сплошь сфабрикованный фейк. То есть все дело в трудностях перевода?

"Киану и Александра планируют свадьбу весной 2020 года на пляже Малибу. Все будет скромно и романтично. Влюбленные пригласят около 70 гостей", - цитируют издания близкого друга Киану Ривза, имя которого остается никому неизвестным. В свою очередь Gossip Cop не отрицает, что Ривз и Грант могут быть в отношениях, но говорить о свадьбе пока точно не стоит.

"Gossip Cop все еще пытается выяснить, встречаются ли на самом деле Ривз и Грант или они просто очень близкие друзья и коллеги. Тем не менее, мы можем подтвердить, что никакая свадьба в Малибу не планируется <...> Материал сфабрикован и все разговоры о помолвке являются фальшью", - утверждает портал, ссылаясь на свои источники.

Конечно, мы можем задаться вопросом, а стоит ли доверять источникам Gossip Cop? Но, похоже, что да, раз эти ребята могут напрямую контактировать даже с представителями Брэда Питта и спрашивать их, правдива ли история с романом актера на площадке фильма "Однажды в Голливуде".

Читайте также на The Lime, как аферисты использовали Киану Ривза и звезду "Черной пантеры" для лживой рекламы. Актеры помогли "благотворительной организации", о которой ничего не знали.

Киану Ривз выступил продюсером фильма "Балерина" о женщине-киллере, которая мстит за убитую семью. Боевик станет спин-оффом популярной франшизы "Джон Уик".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.