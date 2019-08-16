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Говорят, Брэд Питт встречается с копией Анджелины Джоли: кто она и правдивы ли слухи

По одной из версий, коллеги познакомились на площадке фильма "Однажды в Голливуде"

пятница, 16 августа 2019, 16:27
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Западные СМИ вдруг заговорили о новом романе Брэда Питта. Таблоиды утверждают, что 55-летний актер встречается с 27-летней актрисой Самантой Робинсон. И что она уж очень похожа на его бывшую жену Анджелину Джоли, с которой, к слову, Питт все еще никак не разведется окончательно.

Издания отмечают, что Питт и Робинсон познакомились на съемочной площадке фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. В сюжете картины у них нет общих сцен, однако в жизни между коллегами якобы вспыхнула настоящая искра. Как правдоподобно бы это ни звучало, но слухи, похоже, остаются лишь слухами.

"Их связь не вызывает сомнений. Аманда определенно похожа на Анджелину, и очевидно, что она в его вкусе. Они проводили много времени вместе вне съемок и наслаждались компанией друг друга. Теперь все затаили дыхание, наблюдая за тем, как будут развиваться их отношения дальше и насколько далеко они зайдут", - цитируют таблоиды некоего анонимного источника, который дал комментарий порталу Woman’s Day.

В свою очередь, портал Gossip Cop, отслеживающий неправдивые слухи из мира шоу-бизнеса, называет "тайный роман" Питта и Робинсон одной из фальшивых историй недели. И чтобы понять, что в ней нет ни крупицы правды, стоит копнуть немного глубже. Например, связаться с представителем актера, что и сделали журналисты.

"Что ж, давайте надеяться, что каждый сможет задержать дыхание на очень долгое время, потому что этих отношений нет. Мы связались с пресс-секретарем Питта, который рассказал нам, что история неправдива. Это просто еще одна дохлая попытка связать Питта с одной из его коллег-женщин. Как минимум дохлая по той причине, что достоверно не известно, встречалась ли вообще Робинсон на площадке с актером", - отметили они.

  • Смотрите на The Lime нашу новую подборку фото и коротких историй о героях картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" и их прототипах из реальной жизни. В нее вошли Шэрон Тейт, Чарльз Мэнсон, Роман Полански и другие.
  • Квентин Тарантино намерен снять десятый фильм, которым поставит точку в своей режиссерской карьере. Пока у него нет конкретных идей, но определенная концепция уже нарисовалась.

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