Олег Винник в третий раз собрал столичный Дворец Спорта: фото

Нескончаемая вереница городов Украины, Европы, Беларуси, стадионы, дворцы спорта, концертные залы, тысячи зрителей – масштабно и ярко прошел тур Олега Винника с программой "Роксолана". А завершающий его аккорд прозвучал в столичном Дворце Спорта 21 ноября.

10 тысяч поклонников артиста – абсолютный аншлаг на крупнейшей площадке страны - стали свидетелями грандиозного шоу мирового уровня с высокотехнологическим светом и звуком, ультрасовременным сценическим дизайном.

Изюминкой концертной постановки стала трансформирующаяся сцена, впервые заявленная в нашей стране. Благодаря смене положения световых и экранных конструкций зритель смог увидеть восемь разных сценических рисунков. Сценография создавалась режиссером Катей Царик совместно с компанией Alight. Каждый номер сопровождался световой драматургией. Для этого были использованы 600 динамических световых приборов, а световой и видео дизайн был прописан и синхронизирован со звуком и всеми динамическими элементами сцены.

Как стало известно позже, для реализации масштабного шоу во Дворце спорта построили сценическую конструкцию с использованием более 150 тонн оборудования. Более трех суток занял монтаж сложного конструктива. В реализации всех инженерных и режиссёрских инноваций была задействована техническая группа из более ста лучших в нашей стране профессионалов.

Во второй части концерта Олег Винник удивил публику своим неожиданным эффектным появлением. Артист буквально рисковал жизнью, спустившись к зрителям из-под потолка Дворца спорта на многотонной подвесной платформе. Специально для киевского концерта Олег дополнил программу тура "Роксолана" несколькими композициями, исполнив 26 песен, и трижды выходил "на бис".

С коллегой по съемкам в украинском блокбастере "Скаженне весілля" Алексеем Потапенко (Потапом) Олег подарил слушателям совместный хит "Найкращий день". Кульминационным и самым ожидаемым моментом вечера стала презентация новой композиции артиста "Безумная любовь".

Ожидайте вскоре телеверсию концерта в декабре, в преддверии Нового года на телеканале "Украина".

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