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Известная датская компания подарила киевлянам атмосферу новогоднего праздника: фото

В Киеве прошла скандинавская вечеринка

суббота, 23 ноября 2019, 16:26
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Известная датская компания JYSK подарила жителям столицы настоящую зимнюю сказку. 20 ноября в Киеве состоялось мероприятие "Зимнее путешествие в Скандинавию", где гости имели возможность узнать больше о родине бренда, окунуться в атмосферу новогоднего праздника и скандинавского образа жизни.

Локация мероприятия просто заставляла забыть о ежедневных хлопотах и вдохновляла почувствовать себя в сердце Дании, наслаждаясь моментом. Фотозоны с мягкими диванчиками и пуфиками, праздничными атрибутами, новогодним декором и даже с самой Королевой королевства Дании... Киевляне охотно пользовались возможностью сделать незабываемые фотографии.

Гостей мероприятия угощали традиционными блюдами датской кухни, а развлекали знаменитой новогодней игрой - pakkeleg, где участники обмениваются подарками.

За музыкальное настроение в стиле лаунж отвечала группа W.A.Y.S band. Уюта добавили выступления особых гостей праздника - спикеров Яны Метелкиной и Анны Муромцевой. На этот раз компания JYSK решила отойти от тем дизайна и интерьеров, сконцентрировав внимание на культуре и людях.

Экс-редактор шоу "Орел и Решка" и тревел-блогер Яна Метелкина поделилась с киевлянами "формулой", которая помогает датчанам оставаться такой счастливой нацией. В частности, она обратила внимание на умение жителей Дании держать баланс между работой и личной жизнью, постоянно учиться новому, любить и беречь природу, отдыхать насыщенно и активно.

Второй спикер - Анна Муромцева, которая работает в главном офисе JYSK и живет с семьей в Дании уже 15 лет. Сотрудница компании рассказала об интересных и неожиданных различиях между украинцами и датчанами, поэтому гости узнали и об особенностях менталитета жителей Дании, об их культурных особенностях, а также о бытовых привычках, которые для украинцев могли бы показаться даже странными.

Скажем, вы знали, что в Дании в школьных учреждениях отсутствуют столовые? Все дети, даже малыши в детских садах, приходят со своими судочками с домашней едой.

"Зимнее путешествие в Скандинавию" подарило гостям ощущение тепла и уюта, которое становится особенно ценным в период осенне-зимних холодов. Во время мероприятия гости имели возможность также рассмотреть новинки от JYSK из зимней коллекции, а также подсмотреть, как лучше обустроить уютные уголки у себя дома. Именно такое сочетание помогло гостям отвлечься от суеты большого города и почувствовать неповторимую Данию во всех её волшебных проявлениях.

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