Директор Ротару старательно оправдал певицу перед Россией за "спонсирование войны": видео

София Ротару никогда не помогала финансово украинским военным. Она - миролюбивый человек и никогда не стала бы спонсировать войну. А все подобные разговоры об артистке - клевета желтой прессы.

С таким заявлением в эфире телеканала "Россия 1" выступил концертный директор исполнительницы Сергей Лавров. В ноябре вокруг певицы разгорелся скандал. В этом году Ротару вернется в Россию с концертами и примет участие в "Песне года", однако местные журналисты и телевизионщики эту новость встретили без особой радости и обвинили звезду в намерении заработать "российских денег". Там же артистке припомнили ее решение отказаться от визитов в РФ после захвата украинских кораблей в Керченском проливе и введения в Украине военного положения.

Примечательно, что в эфире передачи "60 минут" Лаврова встретили словами "объясняйтесь". Судя по всему, директора певицы устроил подобный тон и он охотно включился в эфир. Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО, а уж тем более не посылала на восток варенье, о чем еще в 2015 году писали СМИ: "София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда бы не спонсировала войну. У нее есть, кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Все высказывания о том, что она спонсировала войну - абсолютная ложь".

Что же касается временного отказа Ротару выступать в РФ, дело якобы вовсе было не в гражданской позиции певицы. Команда артистки "боялась провокаций" и только: "Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это случилось именно в тот день, когда Софии Михайловне нужно было выезжать на "Песню года" в поезде. Мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора".

Ранее российские СМИ сообщили, что менеджмент Софии Ротару уже подтвердил ее участие в "Песне года" на канале "Россия 1". Съемки пройдут в декабре, а покажут концерт 1 и 2 января 2020 года. А 14 декабря Ротару ожидают на фестивале "Легенды ретро FM". Примет ли знаменитость предложения по частным мероприятиям в Москве, пока не известно. Тем не менее у певицы есть по меньшей мере несколько предложений.

Гонорар Софии Ротару за участие в "Песне года" якобы будет состоять из двух частей - оплаты транспортных расходов для ее коллектива из Украины в Россию и проживание, а также самого выступления. В этом году сумма выплат составит $50 - 60 тыс. (1,2 - 1,5 млн гривен).

Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".

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