RU  UA

Лайм

Российская ведущая пристыдила Софию Ротару за поддержку украинской армии и заработки в РФ

Ангелина Вовк не сдерживала эмоций

четверг, 21 ноября 2019, 12:50
читати статтю українською

Российская телеведущая Ангелина Вовк высказалась о возвращении украинской певицы Софии Ротару на сцену РФ. Как ранее стало известно, 72-летняя артистка приняла предложение выступить в нескольких новогодних концертах в Москве, включая фестиваль "Песня года".

Так, в беседе с каналом "Царьград" ведущая "Песни года" пристыдила Ротару, которая "едет в Россию за деньгами".

"Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - возмутилась Вовк.

Ведущая также отметила, что не пойдет на концерт Ротару, даже не смотря на то, что любила ее в советское время.

"У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену - не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране", - считает Ангелина Вовк.

Напомним, что в декабре 2018 года София Ротару отказалась от концертов в России. По словам директора певицы, артистка решила не выступать в РФ, так как "она вне политики" и "не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье".

Однако вскоре певица нарушила обещание. Первое появление Ротару перед российскими фанами состоялось на "Новой волне" в Сочи в августе этого года.

А недавно певица решила полноценно вернуться на российскую сцену. Она подтвердила участие в программе "Песня года" и других новогодних мероприятиях. Кроме того, София Ротару рассматривает предложения о московских корпоративах.

  • Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".
  • Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Королева Елизавета II отстранила сына от работы после скандального интервью

Средний сын Елизаветы II отойдет от общественных дел из-за скандальной связи с осужденным Джеффри Эпштейном

Киевская пельменная пошла по стопам "перепічки" - в сети обсуждают провокационную рекламу бренда

Возмущенные киевляне обещают не ходить в заведение. Реклама показалась им грубой и полной сексизма

Шпион КГБ годами работал на королевскую семью: его историю показали в сериале "Корона"

В 3 сезоне сериала Корона появился сэр Энтони Блант - шпион КГБ, которого покрывала королевская семья

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: