Российская ведущая пристыдила Софию Ротару за поддержку украинской армии и заработки в РФ

Российская телеведущая Ангелина Вовк высказалась о возвращении украинской певицы Софии Ротару на сцену РФ. Как ранее стало известно, 72-летняя артистка приняла предложение выступить в нескольких новогодних концертах в Москве, включая фестиваль "Песня года".

Так, в беседе с каналом "Царьград" ведущая "Песни года" пристыдила Ротару, которая "едет в Россию за деньгами".

"Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - возмутилась Вовк.

Ведущая также отметила, что не пойдет на концерт Ротару, даже не смотря на то, что любила ее в советское время.

"У человека должна быть жизненная позиция. Честная, принципиальная. Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену - не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране", - считает Ангелина Вовк.

Напомним, что в декабре 2018 года София Ротару отказалась от концертов в России. По словам директора певицы, артистка решила не выступать в РФ, так как "она вне политики" и "не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье".

Однако вскоре певица нарушила обещание. Первое появление Ротару перед российскими фанами состоялось на "Новой волне" в Сочи в августе этого года.

А недавно певица решила полноценно вернуться на российскую сцену. Она подтвердила участие в программе "Песня года" и других новогодних мероприятиях. Кроме того, София Ротару рассматривает предложения о московских корпоративах.

Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".

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