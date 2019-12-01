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Наряды и курьезы М1 Music Awards-2019: эксклюзивные фото звезд с красной дорожки

Как прошло торжественное вручение премий

воскресенье, 1 декабря 2019, 12:52
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30 ноября в Киеве прошла торжественная церемония вручения премий М1 Music Awards 2019. Кто получил награды и в чем знаменитости пришли на мероприятие - обо всем этом вы узнаете в этом материале.

В этот раз премия была еще более праздничной, чем обычно, ведь в 2019 году она отметила свой пятилетний юбилей. Праздник прошел в киевском Дворце спорта, куда съехалось множество украинских селебрити. Ведущими вечера стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.

В этом году лидером по количеству номинаций оказалась группа "Время и Стекло", ребята претендовали аж на 5 наград сразу. А вот Настя Каменских с проектом NK и Тина Кароль оказались на втором месте, обе артистки получили по 4 номинации.

Настя Каменских выбрала эффектный нарядФото: Александр Гончаров

Список наград М1 Music Awards 2019

Певец года

  • Победитель: MONATIK
  • ALEKSEEV
  • MELOVIN
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкин

Певица года

  • Победительница: NK - Настя Каменских
  • Michelle Andrade
  • Джамала
  • Злата Огневич
  • Тина Кароль

Группа года

  • Победители: "Время и Стекло"
  • DZIDZIO
  • KADNAY
  • Mozgi
  • "Воплі Відоплясова"

Прорыв года

  • Победитель: MELOVIN — "Ти"
  • Артем Пивоваров – No.1
  • alyona alyona – "Велика й смішна"
  • "КОРРУПЦИЯ" – "Красный бархат"
  • Alina Pash feat. FREEL – "Не пили"

Клип года

  • Победитель: MONATIK – "Каждый раз"
  • Michelle Andrade – Hasta La Vista
  • TARABAROVA – "Мені казково"
  • NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"
  • Тина Кароль – "Вабити"

Хит года совместно с радиостанцией "Хіт FM"

  • Победители: "Время и Стекло" – "Дим"
  • MONATIK – Love It Ритм
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
  • "Антитіла" – "Вірила"
  • NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

Рок. Только Рок! Совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

  • Победители: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
  • "Антитіла" – "Вірила"
  • THE HARDKISS – "Коханці"
  • Тина Кароль и "Бумбокс" – "Безодня"
  • Сергей Бабкин – "Моє кохання"

Червона Рута совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • Победительница: NK|Настя Каменских – "Обіцяю"
  • "Время и Стекло" – "Дим"
  • Злата Огневич – "Солодка кара"
  • Виталий Козловский – "Мала"
  • Мята – "Там, де рай"

Dance Parade совместно с радиостанцией "KISS FM"

  • Победитель: MONATIK – Love It Ритм
  • Kishe – "Цю ніч"
  • MARUV – Siren Song
  • alyona alyona & Alina Pash – "Падло"
  • "Время и Стекло" – "Дим"

Золотий грамофон совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • Победительница: Тина Кароль – "Сила высоты"
  • "Время и Стекло" – "Дим"
  • Оля Цибульская – "Дівчинка"
  • Олег Винник – "Роксолана"
  • NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

Ну а какая же премия без красной дорожки? В этот раз многие звезды решили выделиться и выбрали очень яркие и экстравагантные наряды. Наш фотокорреспондент заснял все самые интересные образы. Поймав в свой объектив даже некоторые смешные курьезы, без которых не обошлось на празднике.

Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
1 / 1
Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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Фото: Александр Гончаров
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