Наряды и курьезы М1 Music Awards-2019: эксклюзивные фото звезд с красной дорожки

30 ноября в Киеве прошла торжественная церемония вручения премий М1 Music Awards 2019. Кто получил награды и в чем знаменитости пришли на мероприятие - обо всем этом вы узнаете в этом материале.

В этот раз премия была еще более праздничной, чем обычно, ведь в 2019 году она отметила свой пятилетний юбилей. Праздник прошел в киевском Дворце спорта, куда съехалось множество украинских селебрити. Ведущими вечера стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.

В этом году лидером по количеству номинаций оказалась группа "Время и Стекло", ребята претендовали аж на 5 наград сразу. А вот Настя Каменских с проектом NK и Тина Кароль оказались на втором месте, обе артистки получили по 4 номинации.

Настя Каменских выбрала эффектный нарядФото: Александр Гончаров

Список наград М1 Music Awards 2019

Певец года

Победитель: MONATIK

ALEKSEEV

MELOVIN

Олег Винник

Сергей Бабкин

Певица года

Победительница: NK - Настя Каменских

Michelle Andrade

Джамала

Злата Огневич

Тина Кароль

Группа года

Победители: "Время и Стекло"

DZIDZIO

KADNAY

Mozgi

"Воплі Відоплясова"

Прорыв года

Победитель: MELOVIN — "Ти"

Артем Пивоваров – No.1

alyona alyona – "Велика й смішна"

"КОРРУПЦИЯ" – "Красный бархат"

Alina Pash feat. FREEL – "Не пили"

Клип года

Победитель: MONATIK – "Каждый раз"

Michelle Andrade – Hasta La Vista

TARABAROVA – "Мені казково"

NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"

Тина Кароль – "Вабити"

Хит года совместно с радиостанцией "Хіт FM"

Победители: "Время и Стекло" – "Дим"

MONATIK – Love It Ритм

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"

"Антитіла" – "Вірила"

NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

Рок. Только Рок! Совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

Победители: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"

"Антитіла" – "Вірила"

THE HARDKISS – "Коханці"

Тина Кароль и "Бумбокс" – "Безодня"

Сергей Бабкин – "Моє кохання"

Червона Рута совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

Победительница: NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

"Время и Стекло" – "Дим"

Злата Огневич – "Солодка кара"

Виталий Козловский – "Мала"

Мята – "Там, де рай"

Dance Parade совместно с радиостанцией "KISS FM"

Победитель: MONATIK – Love It Ритм

Kishe – "Цю ніч"

MARUV – Siren Song

alyona alyona & Alina Pash – "Падло"

"Время и Стекло" – "Дим"

Золотий грамофон совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

Победительница: Тина Кароль – "Сила высоты"

"Время и Стекло" – "Дим"

Оля Цибульская – "Дівчинка"

Олег Винник – "Роксолана"

NK|Настя Каменских – "Обіцяю"

Ну а какая же премия без красной дорожки? В этот раз многие звезды решили выделиться и выбрали очень яркие и экстравагантные наряды. Наш фотокорреспондент заснял все самые интересные образы. Поймав в свой объектив даже некоторые смешные курьезы, без которых не обошлось на празднике.

Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1 Фото: Александр Гончаров 1 / 1

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