Наряды и курьезы М1 Music Awards-2019: эксклюзивные фото звезд с красной дорожки

30 ноября в Киеве прошла торжественная церемония вручения премий М1 Music Awards 2019. Кто получил награды и в чем знаменитости пришли на мероприятие - обо всем этом вы узнаете в этом материале.
В этот раз премия была еще более праздничной, чем обычно, ведь в 2019 году она отметила свой пятилетний юбилей. Праздник прошел в киевском Дворце спорта, куда съехалось множество украинских селебрити. Ведущими вечера стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.
В этом году лидером по количеству номинаций оказалась группа "Время и Стекло", ребята претендовали аж на 5 наград сразу. А вот Настя Каменских с проектом NK и Тина Кароль оказались на втором месте, обе артистки получили по 4 номинации.
Настя Каменских выбрала эффектный наряд
Список наград М1 Music Awards 2019
Певец года
- Победитель: MONATIK
- ALEKSEEV
- MELOVIN
- Олег Винник
- Сергей Бабкин
Певица года
- Победительница: NK - Настя Каменских
- Michelle Andrade
- Джамала
- Злата Огневич
- Тина Кароль
Группа года
- Победители: "Время и Стекло"
- DZIDZIO
- KADNAY
- Mozgi
- "Воплі Відоплясова"
Прорыв года
- Победитель: MELOVIN — "Ти"
- Артем Пивоваров – No.1
- alyona alyona – "Велика й смішна"
- "КОРРУПЦИЯ" – "Красный бархат"
- Alina Pash feat. FREEL – "Не пили"
Клип года
- Победитель: MONATIK – "Каждый раз"
- Michelle Andrade – Hasta La Vista
- TARABAROVA – "Мені казково"
- NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"
- Тина Кароль – "Вабити"
Хит года совместно с радиостанцией "Хіт FM"
- Победители: "Время и Стекло" – "Дим"
- MONATIK – Love It Ритм
- "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
- "Антитіла" – "Вірила"
- NK|Настя Каменских – "Обіцяю"
Рок. Только Рок! Совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"
- Победители: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
- "Антитіла" – "Вірила"
- THE HARDKISS – "Коханці"
- Тина Кароль и "Бумбокс" – "Безодня"
- Сергей Бабкин – "Моє кохання"
Червона Рута совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"
- Победительница: NK|Настя Каменских – "Обіцяю"
- "Время и Стекло" – "Дим"
- Злата Огневич – "Солодка кара"
- Виталий Козловский – "Мала"
- Мята – "Там, де рай"
Dance Parade совместно с радиостанцией "KISS FM"
- Победитель: MONATIK – Love It Ритм
- Kishe – "Цю ніч"
- MARUV – Siren Song
- alyona alyona & Alina Pash – "Падло"
- "Время и Стекло" – "Дим"
Золотий грамофон совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"
- Победительница: Тина Кароль – "Сила высоты"
- "Время и Стекло" – "Дим"
- Оля Цибульская – "Дівчинка"
- Олег Винник – "Роксолана"
- NK|Настя Каменских – "Обіцяю"
Ну а какая же премия без красной дорожки? В этот раз многие звезды решили выделиться и выбрали очень яркие и экстравагантные наряды. Наш фотокорреспондент заснял все самые интересные образы. Поймав в свой объектив даже некоторые смешные курьезы, без которых не обошлось на празднике.
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