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Пришло время развивать отношения дальше: пара из проекта "Наречена для тата" сыграет свадьбу

Помехой для чувств не стало даже расстояние

среда, 4 декабря 2019, 10:17
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Участники второго сезона романтического реалити "Наречена для тата" канала СТБ Григорий Липовецкий и Виктория Гончаренко порадовали поклонников проекта приятной новостью - они готовятся к свадьбе.

Героиня реалити признается, что предложение выйти замуж она получила в прямом эфире в Instagram.

"Мы с Гришей одновременно были онлайн с нашими подписчиками. Я задавала ему вопросы, которые нам приходили. Как оказалось, накануне этого эфира Гриша обо всем договорился с моей сестрой. И в тот момент, когда он говорил свою речь, ко мне в комнату зашла Алина с цветами и кольцом. Гриша спросил, выйду ли я за него замуж", - вспоминает Виктория.

"Я, конечно же, согласилась. Но у меня был шок. Я только сейчас начинаю приходить в себя, нахожусь в приятной эйфории. Это был лучший день в моей жизни", - добавила счастливая невеста.

Григорий в свою очередь признался, что практически не испытывал волнения, поскольку считает, что уже пришло время делать следующий шаг в их отношениях.

"Я почувствовал, что пришло время развивать наши отношения дальше – и сделал Вите предложение", - отметил он.

Влюбленные планируют сыграть свадьбу летом следующего года. А после Виктория переедет к любимому в Израиль.

"Наречена для тата" – проект, призванный помочь участникам найти свою вторую половинку и обрести семейное счастье. Главные герои – одинокие папы с детьми, и девушки, мечтающие встретить свою любовь. По правилам реалити, участницы проводят месяц в семье героя. Пара вместе занимается бытом, присматривается друг к другу и пробует построить отношения.

Григорий Липовецкий и Виктория Гончаренко - единственная пара второго сезона, которой удалось построить отношения.

  • Участники первого сезона шоу "Наречена для тата" Татьяна Сирица и Юрий Шпилька, которые обручились еще на проекте, поженились. Влюбленные обменялись клятвами верности в сентябре 2018 года.
  • В апреле 2019-го у пары родился сын. Теперь супруги воспитывают воспитывают двух мальчиков – Юру (ребенка от первого брака Юрия) и Артурчика.

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