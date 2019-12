Видеохостинг YouTube назвал самые популярные видео 2019 года в Украине и мире, собрав их в топ YouTube Rewind 2019.

Как заметили в пресс-службе Google, в уходящем году пользователи YouTube могли наблюдать активное влияние латиноамериканских мотивов. Как результат 50% популярных клипов были представлены на испанском языке. Особым успехом в этом году отличились певицы Ариана Гранде и Билли Айлиш. Завоевывать аудиторию усердно продолжают исполнители жанра K-pop.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года

Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)

ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

Anuel AA, KAROL G — Secreto

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)

Shawn Mendes, Camila Бразильское Выпрямление - Señorita

Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

BLACKPINK — ʼKill This Loveʼ M / V

Billie Eilish — bad guy

Ariana Grande — 7 rings

Топ-10 музыкальных видео с самым большим количеством лайков

Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita

BTS (방탄 소년단) ʼ작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey ʼOfficial MV

BLACKPINK — ʼKill This Loveʼ M / V

Billie Eilish — bad guy

Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

Ariana Grande — 7 rings

Lil Dicky — Earth (Official Music Video)

Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)

j-hope ʼChicken Noodle Soup (feat. Becky G)ʼ MV

Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru

Топ 10 авторских видео с самым большим количеством лайков

MrBeast — Make This Video The Most Liked Video On Youtube

PewDiePie — Marzia & Felix — Wedding 19.08.2019

whinderssonnunes — O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX

Black Gryph0n — ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P! ATD, Puth, MCR, Queen — Famous Singer Impressions

Nilson Izaias Papinho Oficial — Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas

SethEverman — How to create billie eilishʼs "bad guy"

James Charles — No More Lies

Andymation — My BIGGEST Flipbook EVER — The RETURN of Grumpy Cloud

A4 — ПОКУПАЮ ВСЕ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ вынести из магазина!

shane — Conspiracy Theories with Shane Dawson

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине

Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)

Артур Пирожков — алкоголичка в очередной (Премьера клипа 2019)

Время и Стекло — Дым

Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПОПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)

RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video

Billie Eilish — bad guy

Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)

Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году

KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДИЯ)

Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)

Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019

Жигуль — ПАРОДИЯ | Дима Билан - Молния

Маша и Медведь — Ура! Скоро каникулы!

Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун

ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019

Колыма — родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear

Холостяк 9 – Выпуск 1 вот 08.03.2019

