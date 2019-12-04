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Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года: и нет, это не "Джокер"

Церемония награждения состоится в Нью-Йорке уже 8 января

среда, 4 декабря 2019, 13:20
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Национальный совет кинокритиков США назвал лауреатов своей ежегодной премии. Лучшим фильмом 2019 года стал "Ирландец" Мартина Скорсезе, лучшим режиссером - Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде"), лучшим актером (к большому удивлению кинолюбителей) - Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности"). Церемония награждения состоится в Нью-Йорке уже 8 января, а мы тем временем рассказываем о полном списке победителей.

"Ирландец", Мартин Скорсезе

Как пишет Collider, "Ирландец" настолько впечатлил кинокритиков, что картину не просто называют лучшим этого года, но настоящим шедевром в коллекции Скорсезе. При этом режиссера и актера Роберта Де Ниро ждут еще почетные премии Icon Award: "Они доказали, что являются подлинными иконами кинематографа", - говорит Президент NBR Энни Шулхоф.

Лучшим режиссером в этом году кинокритики назвали Квентина Тарантино. Его последний фильм "Однажды в… Голливуде" принес награду и Брэду Питту, которого признали лучшим актером второго плана.

Что же касается звания лучшего актера, им удостоили комедийного актера и продюсера Адама Сэндлера, сыгравшего главную роль в триллере "Неограненные драгоценности" братьев Джоша и Бенни Сэдфи.

Адам Сэндлер

Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер (биографическая драма "Джуди"), лучшей актрисой второго плана - Кэти Бэйтс (драма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл". Актер Пол Уолтер Хаузер стал лучшим дебютантом года.

Лучшим мультфильмом назвали проект "Как приручить дракона -3", лучшим иностранным фильмом - "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

  • Ранее режиссеры "Мстителей" Джо и Энтони Руссо защитили фильмы Marvel от нападок Мартина Скорсезе.
  • В США объявили победителей премии People's Choice Awards 2019. В интернет-голосовании миллиард человек выбрали лучшие фильмы и сериалы 2019 года. Конечно же, не обошлось без Marvel.

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