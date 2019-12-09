Мисс Вселенная-2019: кто победил и как выступила представительница Украины

Вечером 8 декабря в городе Атланте (США) состоялся финал 68-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2019", на котором Украину представляла 26-летняя жительница Запорожья Анастасия Суббота. Несмотря на проблемы с получением визы, девушке все же удалось посетить мероприятие.

Победительницей конкурса по итогам вечера стала участница из ЮАР, модель и активистка по борьбе с гендерным насилием Зозибини Тунзи. Второе и третье место заняли представительницы Мексики и Пуэрто-Рико. До этого уверенную победу букмекеры пророчили участнице от Таиланда.

Зозибини ТунзиФото: instagram.com/missuniverse

Всего же за звание "Мисс Вселенной" должны были соревноваться 90 девушек из разных уголков мира. Все они победительницы национальных отборов и конкурсов красоты. Однако по тем или иным причинам только 79 из них смогли попасть на мероприятие.

Как уже упоминалось выше, сложности с получением американской визы испытывала и украинская модель, победительница местного конкурса "Мисс Украина Вселенная-2019" Анастасия Суббота. Тем не менее, проблему удалось решить и девушка таки отправилась в Атланту.

Как позже рассказала модель, в посольстве первый отказ объяснили тем, что последнее время там получают слишком много подобных запросов, согласно которым украинские девушки намерены ехать на те или другие конкурсы красоты в США.

Анастасия СубботаФото: instagram.com/awwsaturday

Анастасия СубботаФото: instagram.com/awwsaturday

Увы, Анастасии Субботе не удалось войти в топ-20, а таким образом девушка не принимала участия в финальной борьбе за корону. Как стало известно ранее, для конкурса модель готовила уникальный наряд с весом 28 кг.

Ранее в Киеве состоялся пресс-коктейль по случаю вылета победительницы "Мисс Украина-2019" Маргариты Паши в Лондон на международный конкурс красоты Miss World 2019. В ходе мероприятия украинская красавица представила платье, специально сшитое для финального выхода на мировой арене.

2 ноября в Токио состоялся финал конкурса красоты "Мисс Интернешнл 2019" (Miss International). Обладательницей короны и главного титула стала представительница Таиланда - 25-летняя Сиретхорн Лиарамват.

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