YUNA-2020: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

16 декабря в Киеве состоялось торжественное объявление номинантов девятой национальной музыкальной премии YUNA-2020. Ее целью является поддержка развития украинской музыки, популяризация ее создателей и исполнителей, а также открытие новых имен в музыкальной индустрии.
Список претендентов на награду опубликован на сайте премии. В 2020 году победителей назовут в 16 категориях.
Лучшая песня:
Время и Стекло - Дим
The HARDKISS - Жива
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Зорі запалали
Настя Каменских (NK) - Обіцяю
Jerry Heil - Охрана, отмєна
Лучшая исполнительница:
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
MARUV
Настя Каменских (NK)
Лучший электронный хит:
MOZGI - Digitalization
MARUV - Siren Song
ONUKA - ZENIT
ONUKA - Хащі
DILEMMA - Шаленій
Лучшая поп-группа:
DILEMMA
KADNAY
KAZKA
MOZGI
YUKO
Время и Стекло
Лучший эстрадный хит:
Павло Зібров - Вуса-бренд
ДОРОШ - Де ти є
Оля Полякова - Любовница
Олег Винник - Роксолана
Олег Винник - Наталя-Наталі
Ірина Федишин - Хочу на Мальдіви
Лучший видеоклип:
NK - Elefante
Антитела - HELLO
MONATIK - LOVE IT Ритм
Бумбокс - ДШ
The HARDKISS - Жива
The HARDKISS - Коханці
Лучший дуэт:
TAYANNA & LAUD - Без тебе
Бумбокс & Тіна Кароль - Безодня
Голос води - The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
Jamala & Jah Khalib - Кохаю
alyona alyona & Alina Pash - Падло
Лучшая песня для фильма:
Антитела - Lego ("Я, ти, він, вона")
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Колискова ("Заборонений")
Океан Эльзы - Перевал ("Захар Беркут")
DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")
Христина Соловий - Холодно ("Крути 1918")
Открытие года:
alyona alyona
Jerry Heil
KHAYAT
YOURA
КОРРУПЦИЯ
Лучший исполнитель:
ALEKSEEV
Макс Барских
MELOVIN
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергей Бабкин
Лучшая песня на другом языке:
NK - Elefante
MONATIK - LOVE IT Ритм
MARUV - Siren Song
Бумбокс - ДШ
Макс Барских - Неземная
Лучший хип-хоп хит:
MOZGI - 999
YOURA - Praktika
alyona alyona & Alina Pash - Падло
MamaRika - Проліски
alyona alyona - Пушка
Другой формат:
Dakh Daughters
MOTANKA
SINOPTIK
Вагоновожатые
ЛУНА
Лучшее концертное шоу:
Макс Барских - 7
MONATIK - LOVE IT Ритм
Антитела - HELLO
Время и Стекло - VISLOVO
Оля Полякова - Королева ночи. На бис
Лучший альбом:
Макс Барских - 7
Антитела - HELLO
MONATIK - LOVE IT Ритм
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Мільярди
alyona alyona - Пушка
Лучшая рок-группа:
O.Torvald
Pianoбой
Антитела
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта 2020 года. Традиционно, музыкальный праздник пройдет в киевском Дворце искусств "Украина".
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