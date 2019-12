YUNA-2020: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

16 декабря в Киеве состоялось торжественное объявление номинантов девятой национальной музыкальной премии YUNA-2020. Ее целью является поддержка развития украинской музыки, популяризация ее создателей и исполнителей, а также открытие новых имен в музыкальной индустрии.

Список претендентов на награду опубликован на сайте премии. В 2020 году победителей назовут в 16 категориях.

Лучшая песня:

Время и Стекло - Дим

The HARDKISS - Жива

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Зорі запалали

Настя Каменских (NK) - Обіцяю

Jerry Heil - Охрана, отмєна

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

Настя Каменских (NK)

Лучший электронный хит:

MOZGI - Digitalization

MARUV - Siren Song

ONUKA - ZENIT

ONUKA - Хащі

DILEMMA - Шаленій

Лучшая поп-группа:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

Лучший эстрадный хит:

Павло Зібров - Вуса-бренд

ДОРОШ - Де ти є

Оля Полякова - Любовница

Олег Винник - Роксолана

Олег Винник - Наталя-Наталі

Ірина Федишин - Хочу на Мальдіви

Лучший видеоклип:

NK - Elefante

Антитела - HELLO

MONATIK - LOVE IT Ритм

Бумбокс - ДШ

The HARDKISS - Жива

The HARDKISS - Коханці

Лучший дуэт:

TAYANNA & LAUD - Без тебе

Бумбокс & Тіна Кароль - Безодня

Голос води - The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

Jamala & Jah Khalib - Кохаю

alyona alyona & Alina Pash - Падло

Лучшая песня для фильма:



Антитела - Lego ("Я, ти, він, вона")

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Колискова ("Заборонений")

Океан Эльзы - Перевал ("Захар Беркут")

DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")

Христина Соловий - Холодно ("Крути 1918")

Открытие года:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

Лучший исполнитель:

ALEKSEEV

Макс Барских

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая песня на другом языке:

NK - Elefante

MONATIK - LOVE IT Ритм

MARUV - Siren Song

Бумбокс - ДШ

Макс Барских - Неземная

Лучший хип-хоп хит:

MOZGI - 999

YOURA - Praktika

alyona alyona & Alina Pash - Падло

MamaRika - Проліски

alyona alyona - Пушка

Другой формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

Лучшее концертное шоу:

Макс Барских - 7

MONATIK - LOVE IT Ритм

Антитела - HELLO

Время и Стекло - VISLOVO

Оля Полякова - Королева ночи. На бис

Лучший альбом:

Макс Барских - 7

Антитела - HELLO

MONATIK - LOVE IT Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Мільярди

alyona alyona - Пушка

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

Антитела

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта 2020 года. Традиционно, музыкальный праздник пройдет в киевском Дворце искусств "Украина".

