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YUNA-2020: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

Имена победителей станут известны в марте

вторник, 17 декабря 2019, 10:07
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16 декабря в Киеве состоялось торжественное объявление номинантов девятой национальной музыкальной премии YUNA-2020. Ее целью является поддержка развития украинской музыки, популяризация ее создателей и исполнителей, а также открытие новых имен в музыкальной индустрии.

Список претендентов на награду опубликован на сайте премии. В 2020 году победителей назовут в 16 категориях.

Лучшая песня:

Время и Стекло - Дим
The HARDKISS - Жива
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Зорі запалали
Настя Каменских (NK) - Обіцяю
Jerry Heil - Охрана, отмєна

Лучшая исполнительница:

Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
MARUV
Настя Каменских (NK)

Лучший электронный хит:

MOZGI - Digitalization
MARUV - Siren Song
ONUKA - ZENIT
ONUKA - Хащі
DILEMMA - Шаленій

Лучшая поп-группа:

DILEMMA
KADNAY
KAZKA
MOZGI
YUKO
Время и Стекло

Лучший эстрадный хит:

Павло Зібров - Вуса-бренд
ДОРОШ - Де ти є
Оля Полякова - Любовница
Олег Винник - Роксолана
Олег Винник - Наталя-Наталі
Ірина Федишин - Хочу на Мальдіви

Лучший видеоклип:

NK - Elefante
Антитела - HELLO
MONATIK - LOVE IT Ритм
Бумбокс - ДШ
The HARDKISS - Жива
The HARDKISS - Коханці

Лучший дуэт:

TAYANNA & LAUD - Без тебе
Бумбокс & Тіна Кароль - Безодня
Голос води - The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
Jamala & Jah Khalib - Кохаю
alyona alyona & Alina Pash - Падло

Лучшая песня для фильма:

Антитела - Lego ("Я, ти, він, вона")
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Колискова ("Заборонений")
Океан Эльзы - Перевал ("Захар Беркут")
DakhaBrakha - Пливе човен ("Вулкан")
Христина Соловий - Холодно ("Крути 1918")

Открытие года:

alyona alyona
Jerry Heil
KHAYAT
YOURA
КОРРУПЦИЯ

Лучший исполнитель:

ALEKSEEV
Макс Барских
MELOVIN
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергей Бабкин

Лучшая песня на другом языке:

NK - Elefante
MONATIK - LOVE IT Ритм
MARUV - Siren Song
Бумбокс - ДШ
Макс Барских - Неземная

Лучший хип-хоп хит:

MOZGI - 999
YOURA - Praktika
alyona alyona & Alina Pash - Падло
MamaRika - Проліски
alyona alyona - Пушка

Другой формат:

Dakh Daughters
MOTANKA
SINOPTIK
Вагоновожатые
ЛУНА

Лучшее концертное шоу:

Макс Барских - 7
MONATIK - LOVE IT Ритм
Антитела - HELLO
Время и Стекло - VISLOVO
Оля Полякова - Королева ночи. На бис

Лучший альбом:

Макс Барских - 7
Антитела - HELLO
MONATIK - LOVE IT Ритм
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Мільярди
alyona alyona - Пушка

Лучшая рок-группа:

O.Torvald
Pianoбой
Антитела
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс

Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта 2020 года. Традиционно, музыкальный праздник пройдет в киевском Дворце искусств "Украина".

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