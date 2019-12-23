Умер французский дизайнер Эмануэль Унгаро: он одевал Катрин Денев и Жаклин Кеннеди

Французский модельер Эмануэль Унгаро умер в Париже в возрасте 86 лет. Печальная новость была подтверждена 22 декабря на официальной странице Дома моды Унгаро в Instagram.

"Дом моды, который он основал в 1965 году и который до сих пор носит его имя, оплакивает талантливого Кутюрье. Он останется в наших воспоминаниях как Мастер чувственности, цвета и яркости", - говорится в сообщении.

Хотя точная причина смерти Унгаро неизвестна, один из членов семьи сообщил агентству France Presse, что последние два года он страдал от проблем со здоровьем.

Унгаро родился в южно-французском городе Экс-ан-Прованс в 1933 году и научился шить у своего отца, итальянского портного. Когда ему было 23 года, он переехал в Париж. Два года спустя он начал работать ассистентом у испанского модельера Кристобаля Баленсиага. Затем Унгаро несколько лет работал в Доме мод Courreges, прежде чем создать свою собственную компанию.

Десятилетиями Унгаро одевал знаменитостей и актрис, в том числе Жаклин Кеннеди, Катрин Денев, Изабель Аджани, Анук Эме. В 1996 году он продал свой дом итальянской группе Ferragamo, но продолжал создавать коллекции и вышел на пенсию в 2004 году. У Эмануэля Унгаро остались жена и дочь.

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