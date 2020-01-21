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Детский ансамбль "Свiтанок" отпраздновал 65-летние ярким концертом с участием звезд

С момента создания в 1954 году "Свiтанок" открыл путь к творчеству более, чем 20 тысячам выпускников

вторник, 21 января 2020, 14:40

Самый известный детский коллектив столицы — народный художественный ансамбль песни и танца "Свiтанок" 19 января отметил свой 65-летний юбилей в Большом зале Национальной музыкальной академии имени Чайковского концертом с участием своих знаменитых выпускников — примы Баденского государственного театра (Германия) Ульяна Алексюк, актрисы театра и кино Екатерины Кистень, артистов балета Национального хора Украины имени Григория Веревки.

С момента создания в 1954 году при киевском Доме Пионеров "Свiтанок" открыл путь к творчеству более, чем 20 тысячам выпускников.

Среди которых такие звезды эстрады как Анна Седакова, Наталья Жижченко (ОНУКА), Арина Домски, Ольга Нестеренко, солистка группы "Врода", артисты хора имени Григория Веревки, ансамбля танца имени Павла Вирского, Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины, фольклорного балета "Калина", академического ансамбля Национальной гвардии Украина, балета "Терен" Национальной филармонии Украины и другие.

"Свiтанок" дает возможность побывать в самых невероятных местах. Хоть ты и маленький, но выступаешь на стадионе во время Олимпийских игр. И выходишь на сцену вместе с Софией Ротару и Ириной Билык. Это чудо для ребенка и тот "чип", который заложен в нас, независимо от того, сколько нам лет и какой профессией мы занимаемся", — сказала в своем выступлении Екатерина Кистень.

"Это тот случай, когда в последний момент покупаешь билеты и летишь на два дня, чтобы отпраздновать юбилей моего родного и такого любимого ансамбля. "Свiтанок — лучшие воспоминания моего детства", — отметила Ульяна Алексюк, исполнившая на юбилейном концерте арию Джульетты из оперы Шарля Гуно "Ромео и Джульетта".

"Трудно найти слова, чтобы выразить благодарность всем артистам и публике, которая заряжала нас своей искренностью. Если считать руководителей ансамбля родителями, то нет для нас большей радости, чем наши дети. Мы гордимся вами — взрослыми и маленькими, такими талантливыми, такими искренними, такими успешными", — не сдерживала эмоций художественный руководитель "Свiтанка" Галина Гринчук.

"Свiтанок" — единственный ансамбль, соединяющий вокальное искусство, хореографию, живую оркестровую музыку, что дает ему право представлять Украину в Международном совете организаций фольклорных фестивалей и народных искусств (CIOFF) при UNESCO.

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Раздел: ЛаймСобытия
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