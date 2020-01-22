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В Украине пошутили над желанием принца Гарри отделиться от семьи - говорят, все дело в красотах Житомира

В сети не перестают шутить на тему нашумевшего "Мегзита"

среда, 22 января 2020, 16:18
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Так называемый "Мегзит", которым окрестили решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от своих монарших полномочий и статусов, наделал немало шуму в сети и СМИ. И если сам процесс выселения супругов "от бабушки" уже закончился, то шутить на эту тему пока не перестают.

Так, на этой неделе в сети появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл якобы мечтают поселиться в Житомире. Как пишет портал сатирических новостей UAReview, якобы это и стало поводом отделиться от королевской семьи. Подражая манере изданий, шутники ссылаются на "личные источники" в Букингемском дворце.

"По словам источника, Меган Маркл с детства мечтала жить на берегу реки Тетерев и слушать пение житомирских дроздов, а принц Гарри давно планировал продолжить свой карьерный рост на многочисленных предприятиях Житомирщины", - пишет портал.

Как далее отмечается в шуточной новости, королева Елизавета II якобы была против такой идеи внука и его супруги, но ее старания удержать их во дворце оказались безуспешными. "Уже известно, что принцу Гарри предложили престижную работу программистом Excel на Житомирском комбинате силикатных изделий. А Меган будет подрабатывать баристой в Университете современных знаний".

  • Еще раз стоит подчеркнуть, что приведенная выше информация является шуткой. Что же касается реальной ситуации в Букингемском дворце, читайте об этом по ссылке в первом абзаце.
  • Не знаете, как после лишения королевских титулов называть принца Гарри и Меган Маркл? Начнет ли Гарри пользоваться своей фамилией, и если да, то какой? Здесь мы отвечаем на популярные вопросы о последствиях нашумевшего "Мегзита".

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