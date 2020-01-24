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Эксперты назвали 20 знаковых украинских песен последнего 20-летия

Лучшую двадцатку выбирали из 80 украинских треков

пятница, 24 января 2020, 17:10
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Организаторы украинской музыкальной премии YUNA объявили победителей в спецпроекте "20 знаковых песен за 20 лет". Эксперты выбрали двадцать лучших композиций, изданных в период с 1 января 2000 по 31 октября 2019 года.

Список лауреатов опубликован на сайте премии. Отмечается, что лучшую двадцатку выбирали из 80 украинских треков. Лидирующую позицию в рейтинге заняла песня "Мовчати" (2003), которую исполняли Ирина Билык и Кузьма Скрябин.

Тартак и Katya Chilly - "Понад хмарами" (2003)

Ирина Билык - "Снег" (2003)

София Ротару - "Одна калина" (2004)

Руслана - "Дикі танці" (2004)

Океан Эльзы - "Без бою" (2005)

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Тина Кароль - "Выше облаков" (2005)

Александр Пономарев - "Я люблю тільки тебе" (2006)

Бумбокс - "Вахтерам" (2007)

SERDUCHKA - Danzing (Lasha Tumbai) (2007)

Потап и Настя - "На районе" (2008)

Иван Дорн - "Стыцамен" (2010)

LOBODA - "40 градусов" (2012)

The HARDKISS - Make-Up (2012)

Оля Полякова - "Шлепки" (2013)

ONUKA - Misto (2014)

Время и Стекло - "Имя 505" (2015)

Джамала - "1944" (2016)

MONATIK - "Кружит" (2016)

KAZKA - "Плакала" (2018)

  • Ранее журнал о музыке Pitchfork, известный своей острой критикой произведений, составил рейтинг лучших песен, вышедших после 2010 года. В список хитов вошли Dancing on My Own певицы Robyn, I'm on One от DJ Khaled и другие.
  • В сети представили список из ста лучших песен в истории человечества. Самой лучшей признана композиция Yesterday, которую исполнила легендарная британская группа The Beatles.

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