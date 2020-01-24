Эксперты назвали 20 знаковых украинских песен последнего 20-летия

Организаторы украинской музыкальной премии YUNA объявили победителей в спецпроекте "20 знаковых песен за 20 лет". Эксперты выбрали двадцать лучших композиций, изданных в период с 1 января 2000 по 31 октября 2019 года.
Список лауреатов опубликован на сайте премии. Отмечается, что лучшую двадцатку выбирали из 80 украинских треков. Лидирующую позицию в рейтинге заняла песня "Мовчати" (2003), которую исполняли Ирина Билык и Кузьма Скрябин.
Тартак и Katya Chilly - "Понад хмарами" (2003)
Ирина Билык - "Снег" (2003)
София Ротару - "Одна калина" (2004)
Руслана - "Дикі танці" (2004)
Океан Эльзы - "Без бою" (2005)
Тина Кароль - "Выше облаков" (2005)
Александр Пономарев - "Я люблю тільки тебе" (2006)
Бумбокс - "Вахтерам" (2007)
SERDUCHKA - Danzing (Lasha Tumbai) (2007)
Потап и Настя - "На районе" (2008)
Иван Дорн - "Стыцамен" (2010)
LOBODA - "40 градусов" (2012)
The HARDKISS - Make-Up (2012)
Оля Полякова - "Шлепки" (2013)
ONUKA - Misto (2014)
Время и Стекло - "Имя 505" (2015)
Джамала - "1944" (2016)
MONATIK - "Кружит" (2016)
KAZKA - "Плакала" (2018)
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